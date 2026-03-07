Corberán pone a Cömert como ejemplo

El Valencia CF se enfrenta mañana al Deportivo Alavés en Mestalla en un duelo clave de la jornada 27 de LaLiga. Con el equipo valencianista situado en la posición 15 con 29 puntos y el conjunto babazorro en el puesto 16 con 27, el partido se presenta como una oportunidad crucial para escalar posiciones en la tabla y asegurar la estabilidad en la competición. Antes del encuentro, el técnico Carlos Corberán ha ofrecido declaraciones en la ciudad deportiva sobre el estado de forma de sus jugadores y la filosofía de trabajo que impulsa al equipo.

Por su parte, el Deportivo Alavés visita Mestalla con nuevo técnico al frente: el exvalencianista Quique Sánchez Flores, quien ha llegado con la misión de cambiar la dinámica del equipo y aportar frescura al conjunto babazorro. La llegada del técnico madrileño añade un aliciente táctico al encuentro, y aumenta la necesidad de que jugadores como Cömert y otros defensas del Valencia CF mantengan concentración y consistencia para contrarrestar las novedades ofensivas del Alavés.

La preparación como base del éxito de Eray y otros jugadores clave

El entrenador del Valencia CF ha destacado el rendimiento sobresaliente de Eray, señalando que la continuidad que está obteniendo no es fruto del azar, sino del esfuerzo y la preparación realizada incluso cuando no contaba con minutos en partidos oficiales. “En el fútbol el pasado no existe, pero el rendimiento de Eray está siendo muy bueno y por eso está teniendo continuidad. Es la consecuencia de la preparación previa que hizo cuando no estaba jugando”, afirmó Corberán, resaltando que la disciplina y el trabajo diario son fundamentales para aprovechar las oportunidades cuando llegan.

El defensa suizo ha sabido aprovechar cada oportunidad en el terreno de juego, demostrando que la perseverancia y la constancia son claves para mantener la confianza del cuerpo técnico. Según el técnico, la mejora de Cömert refleja cómo la dedicación individual se traduce en estabilidad defensiva y confianza para toda la plantilla del Valencia CF.

Dimitrievski y Ramazani: compromiso, claridad y goles

Corberán se mostró muy satisfecho con el rendimiento de Dimitrievski, quien ha aprovechado la oportunidad tras las lesiones de Julen y ha mostrado seguridad y consistencia bajo palos, ganándose un papel destacado en el equipo. Por su parte, Ramazani sigue aportando soluciones ofensivas y suma ya cuatro goles desde el 24 de enero, demostrando su capacidad para aparecer en momentos decisivos. “Como Ramazani y Dimitrievski, los jugadores que no tienen tantos minutos siguen trabajando mucho, y el compromiso de la plantilla es muy bueno”, señaló el técnico de Cheste, resaltando la dedicación y profesionalidad de todos sus futbolistas.

Mestalla, escenario clave para escalar posiciones en LaLiga

El partido contra el Deportivo Alavés adquiere un valor estratégico para el Valencia CF, ya que un triunfo permitiría a los valencianistas acercarse a la zona media de la tabla y generar un impulso de confianza antes de afrontar los próximos compromisos de la temporada. Corberán ha subrayado que cada jugador tiene la responsabilidad de aprovechar su oportunidad y contribuir al rendimiento del equipo, reafirmando la filosofía de trabajo que caracteriza al Valencia CF: esfuerzo, disciplina y compromiso colectivo como pilares para alcanzar los objetivos deportivos.