¿Qué fue de Ferhat Cogalan? La joya turca del Valencia que deslumbró en LaLiga Promises

El fútbol formativo está lleno de historias de talentos precoces que parecen destinados a conquistar la élite. Sin embargo, el salto al profesionalismo es un camino complejo y solo unos pocos logran cumplir con las expectativas que se generan cuando todavía son niños. Uno de esos casos es el de Ferhat Cogalan, un futbolista que durante años fue considerado una de las mayores promesas de la cantera del Valencia CF tras brillar en LaLiga Promises.

Aquel mediapunta turco de técnica exquisita, visión privilegiada y desparpajo en el regate parecía destinado a convertirse en el próximo gran talento de Mestalla. Su actuación en el torneo de Arona, donde llevó al Valencia a proclamarse campeón con dos goles memorables en la final, lo colocó en el radar del fútbol europeo. Sin embargo, casi una década después, su carrera ha tomado un rumbo muy distinto al que muchos imaginaban.

Ferhat Cogalan con el Valencia CF / SUPERDEPORTE

De niño prodigio en Paterna a fenómeno mediático en LaLiga Promises

Ferhat Cogalan llegó a la Academia del Valencia en 2013 cuando apenas era un niño. Nacido en Francia en 2002 y de origen turco, el mediapunta ya había pasado por el fútbol base del FC Barcelona antes de aterrizar en Paterna de la mano de Rufete, uno de los grandes impulsores de su fichaje.

En las categorías inferiores del Valencia, Cogalan empezó a destacar rápidamente. Su capacidad para encontrar el último pase, su facilidad para regatear en espacios reducidos y su olfato goleador lo convertían en un jugador diferente.

El momento que disparó definitivamente su fama llegó en 2015, durante el prestigioso torneo de LaLiga Promises en Arona. En la final, el joven turco firmó dos auténticos golazos que ayudaron al Valencia a conquistar el título. Aquella actuación lo convirtió en una sensación mediática del fútbol base español.

A partir de entonces, su nombre empezó a aparecer con frecuencia en listas de jóvenes promesas europeas. Con el dorsal 10 en la espalda y una creatividad que recordaba al estilo de Ronaldinho, Cogalan se consolidó como uno de los jugadores con mayor proyección de la cantera valencianista.

Ferhat en una foto de archivo / SD

La salida del Valencia que sacudió la Academia

A pesar de las enormes expectativas que generaba, la historia de Cogalan en el Valencia terminó de forma abrupta. Cuando cumplió 16 años, el club decidió no acelerar su renovación en medio de un cambio en la dirección deportiva.

La salida de Rufete y la llegada de Pablo Longoria y Mateu Alemany alteraron el proyecto deportivo en la Academia. Tal y como recoge EsportBase y según explicó posteriormente la familia del jugador, el futbolista recibió el mensaje de que debía esperar para renovar su contrato.

Ante esa situación apareció el LOSC Lille, uno de los clubes europeos más atentos al talento joven. El equipo francés pagó alrededor de 120.000 euros en concepto de derechos de formación y se llevó a una de las mayores joyas de Paterna.

La marcha del mediapunta provocó un pequeño terremoto en la Ciudad Deportiva del Valencia. Muchos dentro del valencianismo imaginaban ya al joven turco debutando en Mestalla en pocos años.

Un paso por Lille sin llegar a la élite

El fichaje por el Lille parecía el escenario perfecto para continuar su crecimiento. El club francés había demostrado en varias ocasiones su capacidad para desarrollar jóvenes talentos.

Sin embargo, la progresión de Cogalan se fue frenando con el paso de las temporadas. El futbolista pasó por los equipos juveniles y el filial del Lille, pero nunca logró consolidarse en la dinámica del primer equipo.

Con el tiempo, las expectativas iniciales comenzaron a diluirse. El salto definitivo al fútbol profesional no llegó y su etapa en el club francés terminó sin haber debutado en la Ligue 1.

Tras finalizar su contrato, Cogalan tuvo que reinventarse para seguir compitiendo en el fútbol europeo.

Ferhat con el Lille / SD

Una carrera lejos del foco mediático

Después de su salida del Lille, el mediapunta firmó como agente libre por el Pau FC, club que compite en la Ligue 2 francesa. Sin embargo, su participación se centró principalmente en el filial, que milita en la National 3, la quinta categoría del fútbol francés.

Con el Pau B llegó a disputar varios encuentros durante la temporada, aportando minutos y alguna asistencia, pero lejos del protagonismo que se esperaba de él años atrás.

Posteriormente su carrera continuó con nuevos movimientos. Según su trayectoria más reciente, Cogalan también pasó por el fútbol turco tras fichar por Yeni Mersin IY, club con el que firmó en 2024 antes de salir cedido al US Boulogne B en 2026.

Su recorrido refleja una realidad habitual en el fútbol formativo: no siempre las promesas más brillantes terminan consolidándose en la élite.

Noticias relacionadas

Hoy, aquel niño que maravilló en LaLiga Promises sigue buscando su lugar en el fútbol profesional. Su historia recuerda que el talento precoz no siempre garantiza una carrera en lo más alto, y que el camino desde las categorías inferiores hasta el fútbol de élite está lleno de obstáculos difíciles de superar.