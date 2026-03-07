Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram
La magia de Mata es inagotable: ¡Tremendo gol de falta!

La magia de Mata es inagotable: ¡Tremendo gol de falta!

Redacción SD

La magia de Mata es inagotable: ¡Tremendo gol de falta!

Redacción SD

RRSS WhatsAppCopiar URL

Juan Mata ha encontrado en Australia algo más que una última aventura profesional. El exjugador del Valencia CF se ha convertido en una de las grandes referencias de la liga australiana, liderando a su equipo dentro y fuera del campo y demostrando que su talento sigue intacto lejos de los grandes focos europeos.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents