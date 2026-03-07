Redacción SD

La magia de Mata es inagotable: ¡Tremendo gol de falta!

Juan Mata ha encontrado en Australia algo más que una última aventura profesional. El exjugador del Valencia CF se ha convertido en una de las grandes referencias de la liga australiana, liderando a su equipo dentro y fuera del campo y demostrando que su talento sigue intacto lejos de los grandes focos europeos.