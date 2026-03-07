Objetivo fijado por Corberán al Valencia hasta final de temporada

En la rueda de prensa previa al Valencia - Alavés de este domingo (21:00 horas, Mestalla), el entrenador blanquinegro, Carlos Corberán, apuntó un objetivo para el equipo de aquí a final de temporada. El propósito, más allá del partido a partido, consiste en dar continuidad a la dinámica de la segunda vuelta para intentar terminar lo más arriba posible en la tabla de la clasificación de LaLiga.

Los números indican que en siete jornadas de esta segunda ronda de la competición el Valencia CF ha obtenido 12 puntos, solo cinco menos que los 17 obtenidos en toda la primera vuelta (19 fechas). Sin ir más lejos, en la segunda parte del torneo el Valencia iría séptimo clasificado, únicamente superado en puntos, en siete partidos, por Real Madrid, Barcelona, Osasuna, Betis, Real Sociedad y Atlético de Madrid.

En la primera vuelta, de 19 partidos, el equipo de Corberán solo fue capaz de ganar tres: Getafe, Athletic y Levante. En la segunda, en menos de la mitad de oportunidades, las victorias son más, cuatro: Getafe, Espanyol, Levante y Osasuna.

Preguntado por la exigencia que se marca para consigo y para la plantilla, más allá del partido a partido, el entrenador fijo seguir ejemplo de lo hecho en la segunda vuelta. Una cuestión motivada por el hecho de que el club es el octavo en el ranking de límites de coste de plantilla conforme al FPF que marca LaLiga.

"Para mí, el coste de plantilla que marca LaLiga no es indicativo"

Sobre esta cuestión, además, en su respuesta el técnico dio a entender que el Valencia CF no ha agotado ese límite y podría tener un coste real de plantilla por debajo de la octava entre las 20 del torneo. "Las publicaciones de los límites de FPF pueden dar pie a error", precisó al comienzo de su respuesta.

"Una cosa es el límite, otra cosa es si llegas, otra, si lo sobrepasas... Hay equipos con un límite bajo y un coste alto sobrepasado, y a la inversa. El límite que marca LaLiga no te habla del coste de la plantilla, más allá de las pericias de cada club pueda hacer. Para mí, no es indicativo", continuó el entrenador.

A continuación, Corberán precisó la "ambición" que se fija el equipo. "Mi ambición, la del equipo, es máxima. El objetivo inmediato es el partido con el Alavés, y después, ojalá que darle continuidad a la dinámica, a la imagen, a los resultados de esta segunda vuelta. Podemos conseguirlo, si seguimos con el compromiso, la exigencia, los valores que se están poniendo en el campo, es la forma de mantener o extender esta dinámica", concluyó al respecto.