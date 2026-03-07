Previa Girona B- Valencia Mestalla: Una oportunidad de oro para salir del abismo

El Valencia Mestalla afronta este fin de semana un duelo exigente ante el Girona B en la jornada 26 del Grupo III de Segunda Federación. El filial valencianista llega al choque con urgencias deportivas tras varias semanas sin conocer la victoria y con la necesidad de volver a sumar de tres para estabilizar su situación en la tabla.

El conjunto dirigido por Miguel Ángel Angulo ocupa actualmente la zona media-baja de la clasificación, mientras que el Girona B se encuentra ligeramente por delante. Los catalanes llegan en mejor dinámica y tratarán de aprovechar el momento irregular del Mestalla en su feudo del Municipal de Vidreres.

Sin embargo, el precedente de esta temporada invita al optimismo en el conjunto valencianista. En el partido de la primera vuelta, disputado en el Antonio Puchades, el Mestalla se impuso por 1-0 gracias a un gol de Mario Domínguez, en un encuentro donde el filial generó varias ocasiones claras para ampliar la ventaja.

Mario Domínguez celebrando el tanto de la victoria ante el Girona en el Antonio Puchades / RRSS Valencia CF

Una racha que pesa en el Mestalla

El filial valencianista llega al partido tras cuatro jornadas sin ganar, una dinámica que ha frenado la progresión del equipo en la segunda vuelta del campeonato. El último triunfo del Mestalla se produjo el 31 de enero ante el Alcoyano (1-0) en el Antonio Puchades. Desde entonces, el equipo ha encadenado varios resultados que han dejado un sabor agridulce.

Primero llegó una derrota ajustada ante el Atlético Baleares (1-0) en un partido en el que el Mestalla compitió bien pero no logró traducir su juego en goles. Posteriormente, el equipo dejó escapar dos puntos en casa frente al Poblense (2-2) tras un encuentro muy abierto donde el filial valencianista mostró capacidad ofensiva, pero volvió a evidenciar cierta fragilidad defensiva.

Esta serie de resultados ha provocado que el Mestalla pierda algo de terreno en la clasificación y, sobre todo, que aumente la necesidad de reencontrarse con la victoria cuanto antes para no complicar su situación en el tramo final de la temporada.

Varios jugadores del Valencia Mestalla celebrando un tanto / RRSS Valencia CF

Víctor Jr, la baja más sensible

En medio de esta irregularidad, una de las notas positivas del filial valencianista estaba siendo el rendimiento de Víctor Jr. El atacante se ha consolidado como una de las principales amenazas ofensivas del equipo y su capacidad para generar desequilibrio puede ser clave en un partido donde el Mestalla necesita recuperar pegada.

Sin embargo, el jugador cedido por el Levante UD es baja por sanción y Miguel Angulo no podrá contar con él en el encuentro ante el filial catalán. Además para este partido el filial blanquinegro llega con una gran cantidad de bajas: Andrés Caro, Leslie Okai Rubo, Mario González, Monferrer, Marc Jurado y Lucas Núñez.

Victor Jr, jugador del Valencia Mestalla / RRSS Valencia CF

Un Girona B en mejor dinámica

El rival llega en una situación distinta. El Girona B afronta el encuentro en una racha positiva, con dos victorias y un empate en sus últimos tres partidos, lo que le ha permitido asentarse en la zona media del grupo y ganar confianza. El filial rojiblanco se ha mostrado especialmente competitivo en su estadio, donde buscará aprovechar la necesidad del Mestalla para imponer su ritmo de juego.

Una oportunidad para cambiar el rumbo

Para el Valencia Mestalla, el partido en Girona representa mucho más que tres puntos. Supone la oportunidad de romper la mala dinámica, recuperar confianza y volver a engancharse a la zona tranquila de la clasificación. El equipo ha demostrado durante la temporada que tiene talento suficiente para competir en el grupo, pero necesita recuperar la regularidad que le permita convertir los buenos momentos de juego en resultados. El choque ante el Girona B aparece así como un examen importante para un Mestalla que busca volver a creer en sí mismo y cortar cuanto antes la sequía de victorias.