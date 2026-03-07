En Directo
Carlos Corberán explica el buen momento de forma de Javi Guerra: "La base es la mentalidad del propio futbolista"
Sigue las palabras del entrenador del Valencia CF desde Paterna con SUPER
¿PODRÍA REPETIR EL MISMO ONCE DE OSASUNA?
"Al final uno siempre puede tomar la decisión de ajustar o repetir jugadores. No me parece tan importante, la clave es entender el juego todos de la misma forma, es consolidar la idea de juego, es entenderla... hay rivales que te lo van a permitir más o no. La determinación, el compromiso, el deseo de ir a por los partidos, cómo manejemos la dificultad... Es algo que nos corresponde a todos. A los titulares, a los del banquillo... le doy mucha importancia a que mostremos lo que queremos en el campo ed fútbol"
MEJORÍA DE JAVI GUERRA
"La clave de los buenos rendimientos de los futbolistas está en ellos. La base es la mentalidad del propio futbolista, las ganas de conseguir su rendimiento. Las relaciones entre los futbolistas es importante, en ese sentido, estoy contento con la evolución y el partido que vi la semana pasada e ilusionado de que tanto él como el resto de sus compañeros coloquemos el rendimiento al máximo de nuestras posibilidades, sino será muy difícil superar a un rival como el Alavés"
¿CUÁNDO PUEDE VOLVER BELTRÁN?
"Es difícil responder, la evolución o el pronóstico depende de la sensación o la tolerancia que tiene el jugador. Cuando el tendón rotuliano se inflama no puede hacer las acciones explosivas del fútbol. Estamos estudiando la mejor opción para que le jugador pueda soportar la carga, está trabajando con readaptadores y ojalá progrese y la semana que viene podamos contar con él, pero depende de las sensaciones del jugador"
¿CUÁL ES EL OBJETIVO O EXIGENCIA DE ESTA PLANTILLA HASTA FINAL DE TEMPORADA?
"El tema de las publicaciones de los límites de LaLiga puedan dar pie a error. Una cosa es el límite que te dan, si llegas o no o si lo sobrepasas. Hay equipos con límite alto pero con coste más bajo y no llegas al límite. El límite de LaLiga no te habla del coste de plantilla. No es indicativo en cuanto a la clasificación. El objetivo, por su puesto, el inmediato es el Alavés y ojalá podamos darle continuidad a la dinámica que está mostrando el equipo en esta segunda vuelta. Dar continuidad a la imagen y los resultados que está sacando el equipo en esta segunda vuelta, esa es la forma para mantener o extender esta dinámica"
ESTADO DE FORMA DE CÖMER Y UNAI
"En el fútbol el pasado no existe, pero el rendimiento de Eray está siendo muy bueno y por eso está teniendo continuidad. Es la consecuencia de la preparación previa que hizo cuando no estaba jugando. Si uno no se prepara para cuando llega esa oportunidad es imposible dar el rendimiento que se espera y que necesita el equipo. Como Ramazani, Dimitrievski... los jugadores que no juegan siguen trabajando mucho y el compromiso de la plantilla es muy bueno"
¿QUÉ ESPERA DEL ALAVÉS CON QUIQUE?
"Lo más importante es nosotros, pero estoy convencido de que Alavés no va a defender como Osasuna el otro día. Siempre habrá cambios para perseguir nuestro objetivo de ser protagonistas. En pocos días no te da tiempo a cambiar cosas como entrenador, en función de lo que alineas te da ya indicios de lo que puedas ser. Ayer Quique ya comentó sobre el uso o no de la posesión, de defender y ser bloque... matices e nuestra identidad como entrenador y de lo que queremos hacer cuando llegamos a un equipo. Quique tiene un pasado y puede saber un poco lo que puede hacer. No pudimos superarles en su campo y mañana sabiendo la dificultad del partido estamos focalizados para sacar nuestro objetivo"
¿ES UNA OPORTUNIDAD SACAR LOS PUNTOS AHORA ANTE EL CALENDAIRO?
"Nuestro único foco es el partido del Alavés. Estamos centrados en nosotros, dar nuestra mejor versión, superar como equipo los momentos de dificultad inherentes a cualquier partido de fútbol y centrados únicamente en este partido"
¿QUÉ SUPONDRÍA GANAR DOS PARTIDOS SEGUIDOS EN MESTALLA?
"Sería muy importante para nosotros, es el objetivos. Sabemos de la importancia del equipo para escalar posiciones. Siendo como siempre muy conscientes del rival que viene, de la exigencia, pero ilusionados por poder darle a nuestra afición algo que nos hace mucha ilusión"
¿CUÁL ES EL LISTADO DE BAJAS?
"La última convocatoria se incorpora Saravia y pasará a estar convocado y Lucas Beltrán sigue fuera de la convocatoria porque no ha superado las molestias en el tendón rotuliano y trabaja al margen del grupo"
