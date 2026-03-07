Carlos Corberán explica el buen momento de forma de Javi Guerra: "La base es la mentalidad del propio futbolista"

¿CUÁL ES EL OBJETIVO O EXIGENCIA DE ESTA PLANTILLA HASTA FINAL DE TEMPORADA?

"El tema de las publicaciones de los límites de LaLiga puedan dar pie a error. Una cosa es el límite que te dan, si llegas o no o si lo sobrepasas. Hay equipos con límite alto pero con coste más bajo y no llegas al límite. El límite de LaLiga no te habla del coste de plantilla. No es indicativo en cuanto a la clasificación. El objetivo, por su puesto, el inmediato es el Alavés y ojalá podamos darle continuidad a la dinámica que está mostrando el equipo en esta segunda vuelta. Dar continuidad a la imagen y los resultados que está sacando el equipo en esta segunda vuelta, esa es la forma para mantener o extender esta dinámica"