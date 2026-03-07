Último entrenamiento | Así llega el Valencia CF al choque con el Alavés

El Valencia CF ha completado este sábado una nueva sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Paterna. La última antes del partido ante el Deportivo Alavés, correspondiente a la jornada 27 de LaLiga, que se disputará este domingo a las 21:00 en Mestalla.

La principal ausencia en el trabajo colectivo volvió a ser la de Beltrán, que sigue sin ejercitarse con el grupo y mantiene su proceso de recuperación de la lesión de rodilla que lo ha apartado ya de los partidos contra Villarreal y Osasuna. El Valencia - Alavés será el tercero que se pierda el delantero argentino por una inflamación del tendón rotuliano, que como informa SUPER ha aumentado la preocupación en los responsables deportivos del club.

De hecho, Lucas Beltrán acumula dos semanas completas sin ejercitarse con el grupo y tratándose más con los fisioterapeutas y readaptadores. Hoy, por fin, tocó algo de balón, pero totalmente en solitario. Carlos Corberán está muy pendiente del estado del atacante, cedido por la Fiorentina, porque era uno de los hombres que había mejorado la fluidez ofensiva y la presión del equipo,

Varios jugadores, con tratamiento médico

En la sesión, evidentemente, tampoco han estado José Copete, Mouctar Diakhaby y Dimitri Foulquier, quienes continúan trabajando con el staff médico y los readaptadores. Intervenidos los tres, no se espera a ninguno de ellos para la presente temporada. Tampoco al portero Julen Agirrezabala, operado en Vitoria, aunque el club no ha detallado por el momento los plazos de recuperación. De todos modos, es muy complicado que el portero vuelva a competir con los colores del Valencia. Cedido, con una opción de compra de 12 millones, el club valenciano no valora ejecutar la opción a día de hoy.

El Valencia prepara el duelo clave ante el Alavés

El resto de la plantilla del Valencia sí ha trabajado sobre el césped de Paterna, incluyendo a Renzo Saravia, lateral derecho, fichado libre, que completó la sesión con normalidad junto al grupo. En principio, se confía en el entorno del jugador que esta sea su primera citación.

Con esta sesión, el equipo dirigido por Corberán ha ultimado la preparación para el Valencia - Alavés de Mestalla, un partido importante en la lucha por la permanencia en LaLiga y que se disputará este domingo a las 21:00 horas también con objetivos económicos en el horizonte.