El Valencia CF decide su futuro inmediato contra el Deportivo Alavés

El partido de este domingo por la noche no es un encuentro más para el Valencia CF. Frente al Deportivo Alavés tiene en su mano algo más que la posibilidad de sumar tres puntos, tiene la potestad de ser dueño de su propio destino, de decidir qué tramo final de temporada quiere vivir, uno agónico o uno en el que buscar quedar lo más arriba posible. Los resultados de la jornada de sábado han sonreído a los de Carlos Corberán, que tienen ante sí la opción de abrir una brecha importante con la zona de descenso: hasta siete puntos podría 'meterle' al Mallorca si consigue doblegar a un viejo conocido como Quique Sánchez Flores.

La envergadura de la cita y la posibilidad de afrontarla en Mestalla, con su gente a favor, obliga al Valencia a tomarse el partido como una final. Perder le mantendría anclado a una lucha que, lamentablemente, le ha tocado sufrir demasiado en los últimos años... Pero una victoria puede hacer al equipo ver el mundo con otros ojos a nivel clasificatorio y con la posibilidad de pujar por una zona más alta de la tabla.

Un rival directo con un un entrenador experto

No será un encuentro fácil por infinidad de factores. El Alavés se está mostrando como un equipo correoso esta temporada y cuentan con el factor motivacional de tener nuevo entrenador. Y no cualquiera. Ante el contratiempo de perder al Chacho Coudet, camino de River Plate, los babazorros han firmado posiblemente a la mejor opción libre del mercado, un Quique Sánchez Flores especialista en el fútbol español.

Con todo y con esto, la victoria valencianista frente a Osasuna fue un chute de moral en un momento complejo. El Valencia está siendo irregular los últimos dos meses, pero ha sido capaz de sacar adelante los encuentros contra rivales de 'su liga' y no hay rival más parejo que los blanquiazules (un punto menos en la tabla). La oportunidad de encadenar dos partidos seguidos como local contra dos contrincantes de su nivel es un punto clave en un calendario que se 'empina' al final y que los de Corberán buscarán aprovechar al completo certificando esta noche el seis de seis en Mestalla.

Al margen de los resultados, en todo caso, las sensaciones han mejorado en el último mes especialmente en términos de orden y seguridad defensiva, contando con el agitador Umar Sadiq en ataque para sacar petróleo de todas las acciones. En ese sentido, Corberán podría apostar por mantener esa estructura con un Guido Rodríguez que se ha hecho dueño del centro del campo, un Filip Ugrinic que le suma densidad y un Javi Guerra que está en pleno camino hacia confirmar su reacción. En el once, de hecho, hay pocas dudas si no hay ningún problema físico de última hora y los mismos que jugaron contra Osasuna gana enteros para repetir.

Beltrán sigue siendo baja

Para el partido, Corberán no podrá contar con los lesionados Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier, ambos dados de baja en la competición, José Copete y Julen Agirrezabala. Tampoco estará disponible el delantero argentino Lucas Beltrán, que arrastra unas molestias en el tendón rotuliano que le harán perderse su tercer partido consecutivo.

Corberán podría contar por primera vez con el lateral derecho Renzo Saravia, que ha seguido un plan de entrenamiento personalizado para ponerse a tono y aunque no parte con demasiadas opciones de entrar en el once titular, sí entra ya en dinámic adel equipo.

Quique pierde a Garcés

Las ausencias condicionarán el primer equipo que alinee el nuevo preparador albiazul. El central Facundo Garcés es baja definitiva hasta la próxima temporada tras la ratificación de la sanción de la FIFA por su pasaporte malayo, mientras que Pablo Ibáñez y Víctor Parada están sancionados.

Como aspecto positivo, el central Ville Koski podría debutar en una debilitada zaga y el delantero Mariano Díaz vuelve a una convocatoria cuatro meses después de que lo apartara del equipo Eduardo Coudet.