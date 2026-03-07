Valencia CF - Deportivo Alavés: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 27 de LaLiga

El duelo que cerrará la jornada dominical en la Liga EA Sports se celebrará en el Camp de Mestalla entre el Valencia CF y el Deportivo Alavés. Dos rivales directos en plena lucha por la permanencia en Primera División. El Valencia CF buscará su segunda victoria consecutiva ante su gente, los de Carlos Corberán se sitúan en la decimoquinta plaza con 29 puntos.

Por su parte el Deportivo Alavés llega a Mestalla con nuevo entrenador, Quique Sánchez Flores, pero al borde del abismo con 27 puntos en la decimosexta plaza. Los babazorros necesitán empezar a sumar puntos asiduamente para escapar del pozo. Además estará en liza la disputa de la diferencia de goles particular, que puede ser clave en el desenlace de la temporada para salvarse.

Mestalla espera para lograr su segunda victoria consecutiva

El Valencia CF sabe que gran parte de la permanencia en Primera División vuelve a pasar por Mestalla. Corberán y los suyos se han apoyado en su gente para sacar adelante partidos importantes como los triunfos ante Osasuna y Espanyol. Contra los rojillos los valencianistas evidenciaron una mejoría en el juego, pero todavía queda margen de mejorar para escalar a posiciones más tranquilas de la clasificación.

Valencia CF - Deportivo Alavés: fecha y horario del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports entre el Valencia CF y el Deportivo Alavés, que se disputará en el Camp de Mestalla, está programado para el domingo 8 de marzo de 2026, con inicio previsto a las 21:00 horas.

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 27 que enfrentará a Valencia CF - Deportivo Alavés?

El Valencia CF - Deportivo Alavés será ofrecido a través de M+ LALIGA (M54 O110), M+ LALIGA HDR (M440 O111), LaLiga TV Bar, Movistar Plus+ (M7), Orange Fútbol 1 (107) y M+ LALIGA 3 (M167 O123), plataformas que cuentan con los derechos de emisión de LaLiga EA Sports. Para acceder a la retransmisión será necesario disponer de una suscripción activa.

¿Cómo seguir online el Valencia CF - Deportivo Alavés encuentro de la jornada 27 de LaLiga?

Además de poder verlo por televisión en directo, el encuentrode este domingo podrá seguirse en directo a través del minuto a minuto de SUPERDEPORTE, con todos los detalles de lo que ocurra sobre el césped de Mestalla.