Valencia y Villarreal, en el Mundial de clubes de LaLiga Futures

LaLiga presentó este viernes la primera edición del torneo 'LaLiga FC Futures Mundial Sub12', una nueva competición internacional que supone un hito para el fútbol base y que se disputará del 25 al 29 de marzo en Brunete. El campeonato reunirá a 20 clubes de primer nivel procedentes de cinco continentes, entre ellos el Valencia CF y el Villarreal CF, y formará parte de las celebraciones por el 30º aniversario de este prestigioso torneo formativo.

El evento está organizado conjuntamente por 'LaLiga y la Fundación José Ramón de la Morena' y contará con la participación de equipos procedentes de España, Brasil, Argentina, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, China, Alemania, Italia, Marruecos y Turquía.

La competición alevín se celebrará en el Campo Municipal de Los Arcos, en Brunete (Madrid), un escenario con gran simbolismo dentro de la historia del torneo, ya que acogió en 1996 la primera edición internacional del campeonato LaLiga FC Futures.

Un criadero de estrellas futuras

A lo largo de sus tres décadas de historia, el torneo se ha convertido en uno de los grandes referentes del fútbol formativo a nivel internacional. En sus diferentes ediciones han pasado algunos de los jugadores que más tarde se convertirían en estrellas del fútbol mundial, como Xavi Hernández, Iker Casillas, Santi Cazorla, Andrés Iniesta, Fernando Torres, Gerard Piqué, Cesc Fàbregas, Gavi, Dean Huijsen o Lamine Yamal, entre otros muchos. Unos alcanzan la élite, otros se quedan en el camino como el caso del exvalencianista Ferhat Cogalan.

En esta primera edición del LaLiga FC Futures Mundial Sub12 participarán 20 equipos distribuidos en cuatro grupos de cinco clubes. Entre ellos figuran el actual campeón nacional, el RCD Espanyol, y el vigente campeón internacional, el Atlético de Madrid.

La composición de los grupos será la siguiente:

Grupo A: Palmeiras, Flamengo, Boca Juniors, River Plate e Inter Miami.

Palmeiras, Flamengo, Boca Juniors, River Plate e Inter Miami. Grupo B: Inter de Milán, Bayer Leverkusen, Paris Saint-Germain, Arsenal y Galatasaray.

Inter de Milán, Bayer Leverkusen, Paris Saint-Germain, Arsenal y Galatasaray. Grupo C: Real Madrid, Atlético de Madrid, Real Betis, Sevilla FC y Wydad.

Real Madrid, Atlético de Madrid, Real Betis, Sevilla FC y Wydad. Grupo D: FC Barcelona, RCD Espanyol, Valencia, Villarreal y Shanghái Port.

Los dos equipos valencianos, precisamente, se cruzarán en el grupo. Ambos, Villarreal y Valencia se conocen a la perfección, ya que en la última edición de LaLiga FC Futures se cruzaron en semifinales, con los amarillos accediendo a la final.

Durante la presentación del torneo, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, destacó que LaLiga FC Futures representa el compromiso de la organización "a largo plazo" con el "desarrollo del talento joven".

"Celebrar una edición verdaderamente global no solo demuestra la confianza internacional en el fútbol español como referente en la formación de las nuevas generaciones, sino que también reafirma nuestra visión de un fútbol sostenible, basado en la inversión constante en la cantera y el futuro del deporte", afirmó.

Por su parte, el presidente de la Fundación JRM, José Ramón de la Morena, explicó que cuando el proyecto comenzó hace tres décadas el objetivo era "crear oportunidades" para los jóvenes futbolistas y "promover los valores de esfuerzo, respeto y compañerismo".

"Hoy, ver cómo aquella visión se convierte en un torneo global con algunas de las mejores canteras del mundo nos llena de orgullo. Es un hito histórico para el fútbol base y la prueba de todo lo que puede lograrse cuando se apuesta por el talento joven", añadió.

La alcaldesa de Brunete, Mar Nicolás Robledano, también puso en valor la importancia del evento para la localidad. Según explicó, para Brunete supone un "honor" acoger el primer Mundial Sub12 de LaLiga Futures coincidiendo con el 30º aniversario del torneo.

Brunete, referente mundial del fútbol formativo

"Hace tres décadas abrimos nuestras puertas a una iniciativa que hoy es referente mundial del fútbol formativo, y comprobar su evolución hasta convertirse en un evento global confirma la importancia de seguir apostando por el deporte", señaló.

Por último, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, aseguró que este campeonato sitúa a la región en "el centro del fútbol formativo internacional" y demuestra la capacidad de la Comunidad de Madrid para organizar grandes eventos deportivos.

"Además, refuerza nuestro compromiso con el impulso del deporte como herramienta de formación en valores y de proyección internacional", concluyó.