El Valencia CF se juega más que tres puntos ante el Alavés: la cláusula Goldman Sachs puede bloquear diez millones

El Valencia CF afronta este domingo en Mestalla, a partir de las 21:00 horas, un partido de enorme trascendencia deportiva y económica. Los blanquinegros se hallan por un puesto fuera de los cinco últimos de la clasificación, una zona a la que huir por razones de toda índole.

El equipo dirigido por Carlos Corberán, decimoquinto en LaLiga con 29 puntos tras 26 jornadas, recibe al Deportivo Alavés, quinto por la cola con 27 puntos, en un duelo directo por la permanencia en Primera correspondiente a la jornada 27. Un enfrentamiento de LaLiga cuyos efectos van más allá. La victoria supondría la tranquilidad de rebasar la barrera de los 30 puntos con más de diez citas por delante y, sobre todo, de abrir una brecha con los cinco últimos de la tabla, en función también del resto de resultados en un fin de semana en el que Elche y Mallorca afrontan complicados desplazamientos para medirse a Villarreal y Osasuna, respectivamente. Y, en términos financieros, el hecho de no pisar una de las últimas cinco plazas en el último cuarto del campeonato sería la mejor noticia.

Con 12 fechas todavía por disputarse, el conjunto valencianista mantiene cinco puntos de ventaja sobre el Mallorca (24), equipo que abre actualmente el abismo del descenso. El margen sigue siendo reducido, por lo que el conjunto de Mestalla necesita volver a ganar en casa para dar un paso consistente en su objetivo antes de afrontar dos encuentros a domicilio frente al Real Oviedo y el Sevilla FC.

Más allá de lo estrictamente deportivo, el partido también tiene implicaciones económicas. Los resultados de los dos próximos partidos puede influir en la activación de una cláusula incluida en el crédito firmado por el Valencia con Goldman Sachs. Aunque es este contra el Alavés, si el equipo gana, el que empezaría a hacer factible las opciones de mirar más arriba y no tener que mirar los condicionantes firmados con la entidad financiera, que prestó un paquete integral superior a 320 millones de euros -estructurado en bonos a 28 años y préstamos- para finalizar la construcción del Nou Mestalla.

La cláusula con Goldman Sachs que amenazaría con bloquear 10 millones

Según informó semanas atrás Tribuna Deportiva, el contrato de financiación firmado en junio de 2025 entre el club y Goldman incluye una cláusula denominada "Reserva por Riesgo de Descenso", y dice así: "La Reserva por Riesgo de Descenso puede activarse en cualquier momento durante toda la vigencia del Contrato de Crédito cuando, una vez disputadas las tres cuartas partes de la temporada, el equipo masculino del Club se sitúa entre los cinco últimos puestos de la clasificación". Esa reserva por riesgo de descenso "permanece activa hasta el final de la temporada, hasta que el equipo esté matemáticamente salvado o durante el tiempo en que el Club permanezca descendido".

Es decir, este mecanismo establece que si el Valencia entra en el último cuarto de la temporada —de la jornada 29 a la 38— colocado entre los cinco últimos clasificados de LaLiga, la SAD debería reservar una cantidad equivalente al 50 % del servicio anual de la deuda.

En términos económicos, esa reserva rondaría los 10 millones de euros, una cifra que quedaría bloqueada y no podría utilizarse mientras el equipo no consiga la permanencia matemática en Primera división o, en el peor de los escenarios, durante el tiempo que permaneciera en Segunda.

La cantidad resulta especialmente significativa porque es similar a la inversión realizada por el Valencia en el último mercado de invierno, cuando el club reforzó la plantilla con Umar Sadiq, Unai Núñez y Guido Rodríguez, tres jugadores que han dado un significativo plus al equipo en la segunda vuelta.

Dos jornadas clave antes del último cuarto de LaLiga

La activación de esta cláusula depende de la posición del Valencia cuando se alcance el último cuarto del campeonato, es decir, tras completarse las primeras 28 jornadas de LaLiga.

Por ello, al Valencia le aguardan dos partidos —contra el Alavés y ante el Oviedo— para intentar alejarse de esos cinco últimos puestos de la clasificación antes de entrar en ese tramo decisivo de la temporada que fija el acuerdo con Goldman. No obstante, deberá mantenerse fuera del top 5 de colistas en esas últimas diez fechas para evitarle al banco estadounidense cualquier tentación de hacer uso de dicho condicionante tras alguna de las jornadas finales.

En este contexto, el Valencia - Alavés de Mestalla adquiere una importancia estratégica. Una victoria permitiría ampliar la distancia con un rival directo en la lucha por la salvación y reduciría los riesgos financieros.

Los seis últimos Así va la Liga en las últimas seis posiciones: 15.Valencia 29 puntos 16.Alavés 27 puntos 17.Elche 26 puntos 18.Mallorca 24 puntos 19.Levante 21 puntos 20.Real Oviedo 17 puntos

Goldman Sachs es la principal fuente de financiación del club / SD

Permanencia deportiva… y estabilidad económica

Para el Valencia, asegurar cuanto antes la permanencia en Primera no solo tiene un valor deportivo. También es fundamental para proteger los ingresos por derechos televisivos, garantizar la estabilidad financiera y, por supuesto, preservar el prestigio de una entidad histórica de LaLiga.

En este escenario, el partido ante el Deportivo Alavés en Mestalla se presenta como una auténtica final anticipada, tanto en la lucha por la permanencia como en la gestión económica vinculada al crédito con Goldman. La victoria es más necesaria que nunca.