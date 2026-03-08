El 1x1 de los jugadores del Valencia CF ante el Alavés

El Valencia sumó una victoria crucial en Mestalla frente al Deportivo Alavés gracias a un gol de Hugo Duro sobre la bocina en un agónico final de partido. El triunfo permite a los de Carlos Corberán sumar 32 puntos y dejar encarrilada la permanencia. SUPER pone nota a Carlos Corberán y a los 16 futbolistas que participaron en la victoria frente al Alavés

Dimitrievski (5):

No tuvo ni un ápice de culpa en los goles y tampoco estuvo muy exigido más allá de ellos. Sigue demostrando seguridad en los centros laterales y acciones por alto. No fue un partido con mucho a destacar.

Thierry (5):

Más apariciones destacadas en ataque que en defensa, como de costumbre. Tuvo alguna acción interesante en campo contrario, aunque ninguna resuelta con la precisión que se necesita. En defensa, sin más. Ni fue un desastre ni una demostración de solidez.

Cömert (5,5):

Estaba siendo un partido desacertado del suizo, además de poco contundente en defensa. Sufrió lo que no está escrito con Lucas Boyé, que le ganó la posición con demasiada facilidad en el segundo tanto babazorro. Por cosas del fútbol, terminó siendo uno de los héroes de la noche, empatando el partido en un rechace e iniciando el camino de la remontada.

Unai Núñez (5):

Algo mejor que su compañero de zaga en la salida de balón, también ligeramente más convincente en los duelos y a nivel de colocación, pero no fue un partido especialmente sólido del '4' del Valencia. Fue clave en la acción del gol del empate, ganándole la posición a su par y rematando al palo, lo que desencadenó el tanto de Cömert.

Gayà (5):

Se dejó ver por las zonas de más influencia del campo rival, siendo protagonista de algunas buenas combinaciones, pero sigue sin encontrar la precisión en sus centros, que no generan nada de peligro. En defensa sufrió con Ángel Pérez en la primera mitad.

Guido Rodríguez (4):

No se había cumplido el primer minuto del partido y cometió un error de bulto pisando a Toni Martínez dentro del área, acción que terminó en penalti y 0-1 a favor del Alavés. No se le vio asentado en ningún momento de partido, ni para dar equilibrio al equipo en ataque ni para contener al Alavés en defensa.

Ugrinic (5):

Apariciones a cuentagotas del suizo. Tuvo alguna posición buena de disparo, pero siempre se topó con alguna pierna de un futbolista blanquiazul. No mostró su músculo en el centro del campo como sí lo ha hecho en otros partidos. Mala noche de Ugrinic.

Javi Guerra (6,5):

Aunque se le vio con actitud de intentarlo, en la primera parte le costó mucho ser diferencial. En la segunda mitad encontró su sitio y se adueñó del centro del campo. Marcó el gol del empate siendo un 'killer' de área. Le costó aguantar el ritmo en los minutos finales por cansancio.

Ramazani (6):

Fue, con mucha diferencia, el hombre más peligroso del Valencia en la primera parte, le salieran o no las cosas. El único capaz de regatear y generar cosas. En el segundo tiempo perdió algo de fuelle con el paso de los minutos. Antes del gol de Javi Guerra, tuvo el empate en sus botas, pero su disparo lo detuvo Sivera.

Luis Rioja (4,5):

Volvió a la banda derecha tras no encontrarse demasiado cómodo en la izquierda en el partido ante Osasuna, pero tampoco fue su día... Apareció poco en la zona de ataque y, cuando lo hizo, no fue ni mucho menos diferencial. Sacrificado en defensa, como siempre. Enfado morrocotudo cuando fue sustituido, con puñetazos al banquillo inclusive. No atraviesa por su mejor momento el sevillano.

Umar Sadiq (5,5):

No estaba haciendo un buen partido, de hecho su primera parte fue flojísima, pero tuvo un momento de lucidez en el gol del empate, manteniendo la calma y eligiendo la acción correcta para asistir a Javi Guerra en el primer gol del Valencia. Como siempre, estuvo en todas o casi todas, pero no fue uno de esos días en los que logró entenderse con sus piernas. Partido raro, uno más.

Carlos Corberán (6):

Apostó por el mismo once de las últimas semanas, aunque todo se desajustó con el tanto tan tempranero del Alavés. No fue un mal partido del Valencia, los cambios mejoraron al equipo e hicieron su efecto. Buena reacción de entrenador.

Desde el banquillo

Danjuma (6):

Encaró bien desde que salió. De hecho, de sus botas nació el centro que acabó en el penalti provocado de Hugo Duro.

Hugo Duro (6,5):

Clave en la victoria del equipo. Fuerza el penalti de forma inteligente y lo convierte. Lo necesitaba tras una mala racha.

Diego López (5):

Está falto de confianza y se le nota en cada acción, aún así no fueron malos minutos del asturiano.

Dani Raba (5):

Volvió del exilio para darle frescura al equipo en los metros finales.

Almeida (5):

Asumió el timón del centro del campo desde que salió. Puso buenos centros.