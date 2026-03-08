Alineaciones probables del Valencia - Alavés de Mestalla

El Valencia CF recibe al Deportivo Alavés este domingo en Mestalla con la firme intención de lograr una victoria vital para distanciarse algo más de los puestos de descenso. Los vascos, con Quique Sánchez Flores debutando en el banquillo, quieren asaltar el histórico estadio valencianista para meter cinco puntos al Mallorca.

El empate de Levante UD y Mallorca y la derrota del Elche a manos del Villarreal CF dejan la zona baja más caliente que nunca. Una victoria de los de los de Corberán podría suponer un importante salto en la tabla e incluso superar a Girona, Rayo y Sevilla, enfrentándose estos dos últimos este mismo domingo en el Sánchez Pizjuán.

Guido Rodríguez, con la camiseta del Valencia CF / VCF Media

Alineaciones probables del Valencia - Alavés

Valencia CF: Dimitrievski; Thierry, Unai Núñez, Cömert, Gayà; Guido Rodríguez, Ugrinic, Javi Guerra; Rioja, Ramazaniy Sadiq.

Alavés: Sivera; Jonny Otto, Tenaglia, Pacheco, Enríquez, Protesoni; Guevara, Antonio Blanco, Carles Aleñá; Lucas Boyé, Toni Martínez.