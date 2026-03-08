Alineaciones probables del Valencia - Alavés de Mestalla
El cuadro de Corberán necesita asegurar otra victoria en Mestalla para distanciarse más de los puestos de descenso y, de paso, evitar que el conjunto vasco salga del pozo
El Valencia CF recibe al Deportivo Alavés este domingo en Mestalla con la firme intención de lograr una victoria vital para distanciarse algo más de los puestos de descenso. Los vascos, con Quique Sánchez Flores debutando en el banquillo, quieren asaltar el histórico estadio valencianista para meter cinco puntos al Mallorca.
El empate de Levante UD y Mallorca y la derrota del Elche a manos del Villarreal CF dejan la zona baja más caliente que nunca. Una victoria de los de los de Corberán podría suponer un importante salto en la tabla e incluso superar a Girona, Rayo y Sevilla, enfrentándose estos dos últimos este mismo domingo en el Sánchez Pizjuán.
Alineaciones probables del Valencia - Alavés
Valencia CF: Dimitrievski; Thierry, Unai Núñez, Cömert, Gayà; Guido Rodríguez, Ugrinic, Javi Guerra; Rioja, Ramazaniy Sadiq.
Alavés: Sivera; Jonny Otto, Tenaglia, Pacheco, Enríquez, Protesoni; Guevara, Antonio Blanco, Carles Aleñá; Lucas Boyé, Toni Martínez.
- ¿Qué fue de Ferhat Cogalan? La joya turca del Valencia que deslumbró en LaLiga Promises
- Toni Martínez jugará en Mestalla diez años y 93 goles después
- Última hora: las razones por las que el Valencia descarta el fichaje de Dieng
- El Valencia CF se juega más que tres puntos ante el Alavés: la cláusula Goldman Sachs puede bloquear diez millones
- Objetivo fijado por Corberán al Valencia hasta final de temporada
- Sufrida victoria por la mínima del Valencia Basket en un final de infarto
- Corberán da más detalles sobre la lesión de rodilla de Lucas Beltrán
- Brutal zasca de Marcelino sobre su renovación con el Villarreal CF: 'Se dice algo que no es verdad...