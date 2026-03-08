La otra buena noticia de la victoria del Valencia CF ante el Alavés

El Valencia CF logró este domingo en Mestallla una victoria balsámica frente al Deportivo Alavés. Tras vencer a Osasuna, al conjunto de Carlos Corberán se le presentaba una oportunidad de oro de encarrilar la permanencia, pero tenía que vencer al equipo babazorro para aprovecharla. Y lo hizo, además de a forma más agónica posible: remontando y anotando el gol de la victoria en el descuento.

Estos tres nuevos puntos que se suman al casillero valencianista son una botella de oxígeno mayúscula para el equipo, que ya suma 32 tras 27 jornadas disputadas. La distancia respecto al descenso ha subido hasta los siete puntos y la decimosegunda plaza empieza a ser más tranquila.

Los pies en la tierra

En cualquier caso, el Valencia no puede lanzar las campanas al vuelo y está obligado a seguir remando para sellar una permanencia a la que todavía le quedan capítulos. El siguiente desafío es el de visitar el Tartiere para medirse al Real Oviedo, colista prácticamente desahuciado de Primera. Sumar otro triunfo sería equivalente a firmar de forma virtual la salvación.

Partido de seis puntos

La victoria frente al Alavés no solo es importante por sumar los tres puntos, sino también por tratarse de un rival directo con el que el goal average estaba en juego. Y esa es la otra gran noticia de la semana para el Valencia: no solo le mete tres puntos más de ventaja a los babazorros, sino que le gana el primer criterio de desempate en caso de igualdad final a puntos.

Valencia. Partido de liga Valencia CF vs Deportivo Alavés VLC SPD / JM LOPEZ / LEV

En el partido de la primera vuelta, Valencia y Alavés empataron a cero en Mendizorroza, por lo que el ganador de este partido iba a meterse en el bolsillo el goal average. Finalmente ha sido el conjunto blanquinegro el que ha hecho los deberes y sale de Mestalla con una doble alegría.

Más desempates en juego

Este solo era el primero de los varios partidos de desempate que afronta el Valencia en las próximas semanas. El calendario más inmediato le depara a los de Carlos Corberán duelos ante Oviedo, Sevilla, Elche, Mallorca o Girona, todos rivales directos por eludir el descenso a Segunda División.