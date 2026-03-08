En Directo
Carlos Corberán opina sobre el penalti en contra: "Tanto a favor como en contra se debe valorar"
Sigue las palabras del entrenador blanquiengro tras el partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports desde el Camp de Mestalla
Hasta aquí. Finaliza la rueda de prensa de Carlos Corberán desde el Camp de Mestalla. Buenas noches y que tengan una buena semana.
¿QUÉ CONSIDERA DE ESE TIPO DE PENALTIS ACTUALMENTE?
"Creo que no es lo mismo un pisotón que anule o ponga en dificultad una ocasión de gol que un pisotón de una acción que no influye en el atacante o en el gol. Es un accidente de una acción que iba hacia a un sentido. Tanto a favor como en contra se debe valorar"
¿QUÉ TAL LOS MINUTOS DE RABA HOY?
"Su gestión ha sido muy sencilla. Tiene una profesionalidad tremenda. La lesión le cortó su progresión en Copa pero si hoy lo he puesto en el campo es consecuencia de su trabajo diario. Entrena cada día muy fuerte y se exige él mismo como el que más"
¿HA CELEBRADO CON RABIA EL GOL DE LA VICTORIA?
"Lo he celebrado con mi padre y con mi mujer, me he girado hacia ellos porque sé dónde estaban. Ellos siempre lo pasan mal cuando las cosas no salen. Acepto las críticas y la opinión de Mestalla. Sé que es mi trabajo y soy el primero que no está contento cuando conseguimos resultados. Cuando las cosas no salen soy el primer responsable. Lo asumo. Cuando consigues una victoria, la gente que sufre contigo, pues es bonito celebrarlo con ellos"
¿DESTACA LA IMPORTANCIA DE LOS JUGADORES DESDE EL BANQUILLO?
"Eso es fundamental. Los partidos no se ganan solo con los que inician. Tan importantes son los que empiezan como los que acaban. Hoy el equipo iba perdiendo y el aporte del banquillo han contribuido mucho. Han dado energía y capacidad de juego para conseguir esta importantísima victoria"
¿CONSIDERA QUE SE DEBE MIRAR MÁS ARRIBA EN LA CLASIFICACIÓN?
"Queríamos darle una alegría a la afición y el objetivo es mantener la dinámica de la segunda vuelta. De estos ocho hemos conseguido cinco victorias y eso después de la primera vuelta era muy importante. Hoy ha sido muy sufrido, muy complicado... la fe, la lucha y la entrega del equipo nos han permitido ganar los tres puntos. Ahora debemos pensar en Oviedo y centrarnos en preparar ese partido"
¿QUÉ LECTURA HACE DEL PARTIDO?
"Empieza con un penalti en contra. Una acción que vemos en muchos partidos, cualquier semipisotón se pita a favor o en contra. Hay que ver si impide una acción ofensiva o no. El VAR entiende que sí y eso es malo. Empezar perdiendo te puede llevar a precipitarte. Pienso honestamente que el equipo ha hecho méritos para no ir perdiendo al descanso. Después hemos seguido con insistencia e incluso creo que podíamos haber dado la vuelta por completo al partido. Luego el gol ha sido un golpe difícil de digerir, hemos podido perder el control del partido, pero el equipo ha luchado, ha sido una cuestión de fe, de comprometerse con sacar los tres puntos. Un partido que si te lo tengo que valorar, una derrot ahubiera sido tremendamente injusta"
¡Buenas noches! En unos minutos os ofreceremos la rueda de prensa de Carlos Corberán tras la victoria contra el Deportivo Alavés desde el Camp de Mestalla.
- Toni Martínez jugará en Mestalla diez años y 93 goles después
- Objetivo fijado por Corberán al Valencia hasta final de temporada
- ¿Qué fue de Ferhat Cogalan? La joya turca del Valencia que deslumbró en LaLiga Promises
- El Valencia Basket defiende la segunda plaza de la Liga en el Roig Arena
- El Valencia CF se juega más que tres puntos ante el Alavés: la cláusula Goldman Sachs puede bloquear diez millones
- Corberán da más detalles sobre la lesión de rodilla de Lucas Beltrán
- Tere Saurí: “Éramos auténticas guerrilleras”
- Valencia CF - Deportivo Alavés: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 27 de LaLiga