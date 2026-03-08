Carlos Corberán opina sobre el penalti en contra: "Tanto a favor como en contra se debe valorar"

¿QUÉ LECTURA HACE DEL PARTIDO?

"Empieza con un penalti en contra. Una acción que vemos en muchos partidos, cualquier semipisotón se pita a favor o en contra. Hay que ver si impide una acción ofensiva o no. El VAR entiende que sí y eso es malo. Empezar perdiendo te puede llevar a precipitarte. Pienso honestamente que el equipo ha hecho méritos para no ir perdiendo al descanso. Después hemos seguido con insistencia e incluso creo que podíamos haber dado la vuelta por completo al partido. Luego el gol ha sido un golpe difícil de digerir, hemos podido perder el control del partido, pero el equipo ha luchado, ha sido una cuestión de fe, de comprometerse con sacar los tres puntos. Un partido que si te lo tengo que valorar, una derrot ahubiera sido tremendamente injusta"