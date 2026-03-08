Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | Valencia CF - Deportivo Alavés: LaLiga EA Sports, en vivo y en directo

El Valencia CF recibe la visita del Deportivo Alavés en un partido clave por la permanencia en Primera División, este será el estreno de Quique Sánchez Flores en el banquillo babazorro en un nuevo regreso al Camp de Mestalla. Sigue el partido minuto a minuto con SUPER

Directo | Valencia CF - Deportivo Alavés: LaLiga EA Sports, en vivo y en directo / SD

Javier Bengoa

Iván Carsí

El duelo que cerrará la jornada dominical en la Liga EA Sports se celebrará en el Camp de Mestalla entre el Valencia CF y el Deportivo Alavés. Dos rivales directos en plena lucha por la permanencia en Primera DivisiónEl Valencia CF buscará su segunda victoria consecutiva ante su gentelos de Carlos Corberán se sitúan en la decimoquinta plaza con 29 puntos.

Por su parte el Deportivo Alavés llega a Mestalla con nuevo entrenador, Quique Sánchez Flores, pero al borde del abismo con 27 puntos en la decimosexta plazaLos babazorros necesitán empezar a sumar puntos asiduamente para escapar del pozo. Además estará en liza la disputa de la diferencia de goles particular, que puede ser clave en el desenlace de la temporada para salvarse.

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 27 que enfrentará a Valencia CF - Deportivo Alavés?

El Valencia CF - Deportivo Alavés será ofrecido a través de M+ LALIGA (M54 O110), M+ LALIGA HDR (M440 O111), LaLiga TV Bar, Movistar Plus+ (M7), Orange Fútbol 1 (107) y M+ LALIGA 3 (M167 O123), plataformas que cuentan con los derechos de emisión de LaLiga EA Sports. Para acceder a la retransmisión será necesario disponer de una suscripción activa.

