Empate agridulce del Valencia Mestalla ante el Girona B

El Valencia Mestalla sigue en zona de descenso después de empatar a uno en el campo del Girona B. Los pupilos dirigidos por Miguel Ángel Angulo fueron de menos a más mientras su zaga defensiva protagonizó solidez en la primera mitad, fruto de un cuadro calatán que buscó el gol sin éxito ante un filial valencianista que actuó con demasiado respeto sobre su rival. No en vano, se adelantaron a las primeras de cambio tras el paso por vestuarios por mediación de Mario Domínguez.

El delantero recibió en la frontal y, sin pensárselo dos veces, ejecutó un disparo que acabó en el fondo de las mallas. La diana del canterano sacó a los valencianistas de la zona caliente de la clasificación, pero los catalanes reaccionaron y encontraron el gol del empate pese a que Raúl Jiménez sostuvo a los suyos con grandes paradas.

El portero, sin embargo, no pudo impedir la igualada de Carles Garrido, atento a un rechace del '13', aunque no frenó a un filial de Angulo que vio cómo a Sergi Puig, guardameta del Girona B, le expulsaron en el tiempo de descuento. No obstante, el marcador no se movió a pesar de que el Mestalla quiso lograr la machada en los últimos compases del choque.

Noticias relacionadas

Momento de reflexionar

Pese a que el empate sepa a poco, el Valencia Mestalla quiere ver el vaso medio lleno debido a que consiguió un punto con múltiples bajas en su plantilla. Muestra de que el equipo sigue creciendo, madurando y cuajando todo el aprendizaje que está obteniendo en Paterna con el fin de que le sirva para mantener la categoría.