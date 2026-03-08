Del "No hay acuerdo" de Quique al "Sí firmo" de Corberán

23 de diciembre de 2024. El Valecncia CF destituye a Rubén Baraja con el equipo en puestos de descenso a segunda división. El cese llega después de un empate in extremis contra el Alavés que agota la paciencia del club y la afición ."La dinámica de resultados durante esta temporada ha requerido de una decisión que ha sido muy difícil de tomar, pero que tiene como objetivo revertir la situación y conseguir mejores resultados", decía el comunicado. El Valencia agradece su trabajo al Pipo y se lanza a por su recambio en el banquillo.

El primer nombre que el Valencia trabaja como sustituto de Baraja es Quique Sánchez Flores. La entidad de Mestalla, de hecho, ya había contacto con el entrenador semanas atrás. Era vox populi en la ciudad. El exentrenador y jugador del Valencia fue la opción preferida para tomar las riendas del equipo. Las negociaciones, con la figura ya del Pipo muy débil en el banquillo, comenzaron a medidos de diciembre. El club puso encima de la mesa de Quique un contrato alto y "aunque hubo un momento de acuerdo", reconocido por las dos partes, las negociaciones se rompieron cuando ya se daban por hechas.

¿Por qué no volvió Quique?

«¿Por qué no has querido volver al Valencia?», fue preguntado Quique meses después. El técnico reconoció que "hubo un momento de acuerdo" y negó que la negociación se rompiera por cuestión de dinero o por falta de proyecto deportivo en declaraciones a El Chiringuito. Así lo explicaba: «No es que no haya querido volver... Yo sabía que iba a ser muy difícil y era imposible que dijera que no al Valencia. Es imposible, me ha dado tanto en la vida. Yo sabía que su esa oportunidad llegaba no le podía decir que no... pero son dos partes las que están sentadas y hay un momento en que una parte se levanta de la negociación. Y ahí no puedes hacer absolutamente nada. Sí, me ofrecieron un proyecto, hubo un momento de acuerdo y luego un monento que se levantan de la mesa de la negociación. Nunca sabrás.... No fue una tema de dinero. Yo les escuché que no iban a poder firmar jugadores y a mi eso me daba igual porque yo creía que podían mejorar con la plantilla que había porque los he visto jugar estos años", aseguraba.

El "sí quiero" de Corberán

El fichaje de Quique por el Valencia CF no llegó a buen puerto. Días después, Carlos Corberán dio el "sí quiero"a la entidad de Mestalla dejando atrás su proyecto deportivo en el West Bromwich Albion FC y cogiendo el equipo del Pipo en puestos de descenso a segunda división con solo 12 puntos. El de Cheste se convirtió así en el nuevo entrenador del club blanquinegro hasta junio de 2027.

Noticias relacionadas

El club comunicó al West Brom la ejecución de la opción de salida que se estipulaba en su contrato para quedar desvinculado del conjunto inglés y el técnico emprendió un nuevo reto en Mestalla salvando al equipo en su primera temporada con una segunda vuelta nivel Champions. Más de un año después, Quique y Corberán se cruzan en Mestalla. Uno como entrenador del Valencia. El otro, como nuevo técnico del Alavés.