Hugo Duro analiza los dos penaltis y lanza un mensaje de ambición: "Somos el Valencia y hay que tirar para arriba"

El delantero del Valencia CF describe la jugada del penalti de la victoria: "El defensa me tiene cogido y no está mirando el balón"

VALENCIA, 08/03/2026.- Los jugadores del Valencia celebran el gol de Diego López, tercer gol del equipo ché, durante el partido de la jornada 27 de LaLiga entre el Valencia CF y el Deportivo Alavés, este domingo en el estadio de Mestalla. EFE/ Ana Escobar

Andrés García

Andrés García

València

Hugo Duro ha sido uno de los grandes protagonistas del Valencia CF-Alavés que se ha disputado este domingo en Mestalla. El delantero del Valencia ha marcado el gol de la victoria asumiendo la responsabilidad del penalti. El 9 ha firmado su octavo gol de la temporada y ha llevado la locura a Mestalla. Estas han sido sus palabras a la finalización del partido a Movistar:

Remontada

El equipo se ha vistp pronto con el 0-1, salimos dl descanso genial, nos llevamos un duro golpe con el segundo, pero el equipo ha luchado hasta el final y se ha remontado, nos lo hemos dejado todo,

Penalti en contra

Lo he visto repetido, hay contacto si lo quiere pitar.... Si lo quiere pitar tiene su derecho.

Penalti a favor

Creo que es una misma situación, como el de ellos, no se puede decir que el de ellos sea claro, el defensa me tiene cogido y no está mirando el balón.

Permanencia

Nos da la sensación que que estamos haciendo las cosas bien y ahora vamos a Oviedo, somo el Valencia y hay que tirar para arriba.

