Hugo Duro analiza los dos penaltis y lanza un mensaje de ambición: "Somos el Valencia y hay que tirar para arriba"
El delantero del Valencia CF describe la jugada del penalti de la victoria: "El defensa me tiene cogido y no está mirando el balón"
Hugo Duro ha sido uno de los grandes protagonistas del Valencia CF-Alavés que se ha disputado este domingo en Mestalla. El delantero del Valencia ha marcado el gol de la victoria asumiendo la responsabilidad del penalti. El 9 ha firmado su octavo gol de la temporada y ha llevado la locura a Mestalla. Estas han sido sus palabras a la finalización del partido a Movistar:
Remontada
El equipo se ha vistp pronto con el 0-1, salimos dl descanso genial, nos llevamos un duro golpe con el segundo, pero el equipo ha luchado hasta el final y se ha remontado, nos lo hemos dejado todo,
Penalti en contra
Lo he visto repetido, hay contacto si lo quiere pitar.... Si lo quiere pitar tiene su derecho.
Penalti a favor
Creo que es una misma situación, como el de ellos, no se puede decir que el de ellos sea claro, el defensa me tiene cogido y no está mirando el balón.
Permanencia
Nos da la sensación que que estamos haciendo las cosas bien y ahora vamos a Oviedo, somo el Valencia y hay que tirar para arriba.
