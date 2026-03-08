Paco Alcácer vuelve a casa: De Dubai a Mestalla
El exjugador del Valencia y su familia, residentes en Dubai, han adelantado de urgencia su clásica visita de Fallas ante el peligro que vivían por los bombardeos. Aterrizó el sábado y una de sus primeras paradas ha sido Mestalla
El Valencia-Alavés se está jugando con un espectador de lujo: Paco Alcácer. El exjugador del Valencia CF y su familia, residentes en Dubai, han adelantado de urgencia su clásica visita de Fallas ante el peligro que vivían por los bombardeos de la guerra entre Irán y EEUU-Israel. El de Torrent aterrizó el sábado y una de sus primeras paradas en la ciudad ha sido Mestalla, tal y como han captado las cámaras de SUPER.
Alcácer, retirado desde hace casi un año, vive en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) junto a su familia. La gran metrópoli del Golfo Pérsico está en alerta desde que se desató la guerra. Los aeropuertos mantienen operaciones limitadas, las defensas antiaéreas permanecen activas y las autoridades han pedido a la población seguir únicamente información oficial ante el aumento de rumores en redes sociales.
Valencianismo en vena
Paco se siente un valencianista más. El delantero, objeto de las críticas de la afición por su polémica salida al Barcelona, siempre ha declarado su amor eterno al club de Mestalla. "Todos tenemos un equipo por el que laten nuestros corazones. Para mí es el Valencia desde mi infancia. Nada va a cambiar eso", repitió en todas y cada una de las entrevistas durante los últimos años.
