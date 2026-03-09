Hugo Duro se atreve con la palabra "Europa" en el Valencia CF

Hugo Duro se convirtió en el héroe de la remontada con un gol de penalti en el minuto 99 que llevó la locura a Mestalla. El delantero del Valencia lanzó un mensaje de ambición nada más finalizar el partido después de abrir una brecha de siete puntos con los puestos de descenso: "Somos el Valencia y hay que tirar hacia arriba", dijo en declaraciones a Movistar.

Más tarde, en los micrófonos de Onda Cero, el delantero se atrevió con la palabra "Europa", tabú en ocasiones en el vestuario del Valencia CF durante los últimos años. Hugo no quiere irse del Valencia sin disputar competición europea. Así de contundente se mostró en el post-partido: "Nuestro sueño es tirar hacia arriba. Desde que he llegado aquí no he podido jugar ninguna competición europea y hasta que no la juegue no voy a parar. Esto es el Valencia y si no mirar hacia arriba obviamente la afición te va a apretar y con razón".

"Siempre he tenido ese sentimiento de unión con la gente y al final te sientes responsable de no poder mirar más hacía arriba. Siempre digo que mientras dejemos todo en el campo y no nos podamos achacar algo, el equipo tiene que ser ambicioso mirar hacía arriba porque es lo mínimo que este club, este equipo y esta afición merece", explicaba.

Año y medio después

El 31 de agosto de 2021 se oficializó su cesión al Valencia CF y antes de que terminase esa temporada el club abonó los 4 millones de euros de su opción de compra firmando un primer contrato de 4 temporadas hasta 2026. El Valencia no juega en Europa desde el pasado 10 de marzo de 2020 en aquel partido contra el Atalanta de fatídico recuerdo por el resultado y la pandemia.

A por el Oviedo

Hugo Duro marcó su octavo gol de la temporada y ya apunta al noveno en el Carlos Tartiere, aunque lo más importante para él es conseguir la tercera victoria consecutiva y seguir mirando arriba. "Da igual quien lo marque lo importante es la victoria los tres puntos, son dos victorias seguidas y ahora vamos a Oviedo a conseguir la tercera. Tengo confianza en mí mismo, todos mis compañeros me decían que lo iba a meter y estaba muy tranquilo", finalizó.