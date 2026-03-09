Javi Guerra ve "la luz al final del túnel": Su testimonio después del Valencia CF-Alavés

Javi Guerra fue uno de los grandes protagonistas en la victoria del Valencia CF al Deportivo Alavés en Mestalla. El de Gilet volvió a ser el futbolista diferencial que el equipo necesitaba en el centro del campo. Javi se reencontró con el gol once meses después, repartió juego, rompió líneas y, lo más importante, tiró del carro. El '8' se ha ganado la confianza de Carlos Corberán, se ha asentado en el once titular y está rescantando su mejor fútbol.

"Contento porque el gol viene bien en lo individual. El fútbol es así, solo se ve lo que haces en el campo, no se ve lo que haces en general cuando nadie te ve... pero me viene bien para madurar y si vienen situaciones parecidas no rendirme, seguir adelante y ver que siempre hay luz al final del túnel", decía este domingo en declaraciones a 'Deportes Cope Valencia'.

El mediocentro de Gilet mostró su alegría en VCF Media por una victoria importante que permite al equipo escalar puestos en la clasificación. Estas fueron sus palabras:

Remontada

Sí, al final estas victorias también sirven para mucho porque el equipo ha luchado hasta el final. Ha habido momentos más complicados, momentos que nos han apretado más, momentos que hemos tenido para incluso ponernos por delante. Como dices, al final llevábamos tiempo sin remontar un partido. Creo que estas victorias son muy importantes, sobre todo aquí en Mestalla que sabemos que aprieta mucho, era un rival que estaba cerca en cuanto a puntos y contento por todo el equipo.

Sabor especial

Sí, sobre todo porque al final ha sido en los últimos minutos que era complicado de esperar este final. Al final es nunca rendirse, luchar por los tres puntos y hoy hemos tenido esa recompensa que seguro que nos ayuda para seguir adelante.

Reencontrarse con el gol

Sí, sobre todo porque también había tenido alguna posibilidad de poder marcar el gol en la primera parte. Y contento porque también me viene bien en lo individual, en lo personal. Y todo lo que sea ayudar al equipo, pues bienvenido sea.

El penalti de Hugo Duro

Sí, mientras se acabe dentro, que lo tire quien quiera. Y me alegro también por Hugo, que ahora estaba en un momento que a lo mejor no estaba teniendo ese protagonismo. Y él se lo ha forzado, él lo ha marcado y contento por él y por el equipo.

Seguir esta línea

Sí, sabíamos que era un mes importante, que encima teníamos los dos partidos seguidos en Mestalla. Y teníamos que intentar sacar los seis puntos y también afrontar esos dos partidos fuera de casa de una manera más positiva. Misión cumplida, ahora ir a Oviedo a intentar seguir con esta buena dinámica y conseguir los tres puntos.