Ismael Bocanegra

Monumental enfado de Luis Rioja en el Valencia CF – Deportivo Alavés

El Valencia CF se enfrentaba esta noche a las 21:00 ante el Deportivo Alavés en Mestalla, un partido crucial para la permanencia y que puede decantar los objetivos hasta final de temporada del equipo blanquinegro. El conjunto de Corberán demostró actitud durante el encuentro, pero un penalti a menos de un minuto del comienzo de la primera mitad llevaría a los locales a remolque durante más de 90 minutos de partido.