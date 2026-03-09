Los números que confirman el acierto del Valencia CF en el fichaje de Unai Núñez

Unai Nüñez se ha convertido en uno de los grandes pilares del Valencia CF de Carlos Corberán en la segunda vuelta de LaLIga. El central se ha erigido en una pieza fundamental para el entrenador en defensa y ya forma parte de la nueva columna vertebral del equipo. El vasco se ha instalado en el once con cinco titularidades consecutivas por encima de futbolistas como César Tárrega ganándose la confianza de todos a base de rendimiento y jeraquía.

El de Portugalete convence al entrenador, a sus compañeros y a la afición. De momento, es un fichaje redondo. El central del Celta de Vigo (cedido en el Hellas Verona) ha caído de pie en Mestalla y su influencia en el juego del equipo y ascendencia en el vestuario va a más. Corberán no falló en el mercado de invierno. Quería un central de rendimiento inmeadito con conocimiento en la liga española y vaya si lo ha encontrado. Unaiu es una garantía de vida.

Unai se ha ganado el respeto de todos con mucho fútbol y personalidad y muy pocos errores. Ninguno de bulto. Es seguro, sobrio y contundente. Lo avalan sus sensaciones en el campo desde el primer día, pero también sus números. Los del Valencia-Alavés volvieron a ser determinantes.

El central fue el segundo jugador del partido con más participación (78 acciones) -solo por detrás de Guido Rodríguez (86)-, el tercero en cuanto al volumen ofensivo (66 acciones) -tras Guido y Gayà-, el primero del equipo con respecto a las acciones defensivas (12), el que más recuperaciones hizo del Valencia CF (8) -segundo del partido- y el que más remates bloqueados (2).

Salida de balón

Unai no solo fue el origen del gol de Cómert con su cabezazo al palo. El vasco también ha mejorado al equipo en la salida de balón (uno de los grandes problemas del equipo en la primera vuelta) en su conexión con Guido. Núñez fue uno de los jugadores con mejor precisión en las jugadas de inicio más canalización: 94% de éxito en los pases totales (61/65), 71% en los pases largos (5/7), 97% de eficacia en los cortos-medios (56/58) y un 94% en los pases hacia delante (48/51).