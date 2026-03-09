Quique Sánchez Flores estalla tras el penalti del 99’ en Mestalla: “Lo más duro es el cómo”

El técnico del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores, mostró su frustración tras la dramática derrota ante el Valencia en Mestalla (2-3), decidida con un penalti en el minuto 99 que dejó al conjunto vitoriano sin premio después de un partido muy competido.

El entrenador madrileño lamentó especialmente la forma en la que se escaparon los puntos en los últimos instantes. “Lo más duro es el cómo”, reconoció en rueda de prensa tras el encuentro.

Un final cruel para el Alavés

El exjugador y entrenador del Valencia CF consideró que su equipo había sido capaz de reaccionar durante el partido y plantar cara en uno de los estadios más exigentes de LaLiga.

“Hemos ido de menos a más y hemos estado de pie durante gran parte del partido. Pero en el tramo final no hemos controlado aspectos determinantes del juego, como marcar el tercer gol o ser contundentes en los despejes”, explicó. El técnico señaló que esas pequeñas acciones marcaron el desenlace. “Son situaciones que se vuelven en contra y hoy lo han hecho de una forma trágica”, añadió.

Autocrítica y trabajo psicológico

El entrenador del Alavés también quiso destacar que su equipo tuvo oportunidades para sentenciar el encuentro antes del desenlace final. “Somos los mismos hasta el minuto 89 que hasta el 100. En la élite los errores se pagan. Hemos tenido el tercer gol y también errores continuados en despejes y segundas jugadas”, analizó.

Además, el madrileño reconoció que el equipo deberá trabajar el aspecto mental tras una derrota tan dura. “Ha sido bastante raro terminar el partido con nueve jugadores. Hemos jugado bien y generado ocasiones, pero perder así duele mucho. Esta semana tendremos que trabajar mucho psicológicamente”, afirmó.

Mestalla, un estadio especial para Quique

El partido también tuvo un componente emocional para Sánchez Flores, que vivió una etapa importante tanto como jugador como entrenador del Valencia. “Mestalla siempre estará en mi corazón. Fueron muchos años de formación, de crecimiento y de enseñanza. Es mi cuna”, recordó.

Aun así, dejó claro que ahora defiende otros colores. “Siempre me he sentido muy valencianista, pero hoy mis intereses son completamente contrarios a los del Valencia y seguiremos peleando”, señaló.

Dudas sobre los penaltis

Por último, el técnico fue preguntado por las dos acciones de penalti del partido, aunque admitió que no pudo valorarlas con claridad desde el banquillo. “No he visto bien ninguno. Me fío mucho de mis jugadores y tenían la certeza de que no había sido penalti. Pero sinceramente no tengo ni idea”, concluyó.