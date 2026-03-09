La remontada de Corberán: Otra segunda vuelta 'nivel Europa'

Carlos Corberán ha conseguido darle un giro de 180 grados al Valencia CF. El técnico ha revertido la situación del equipo a base de decisiones en el campo, el vestuario y los despachos. El de Cheste ha mantenido el grupo unido en el momento más crítico de la temporada, ha acertado en su gestión de los partidos en plena crisis de fútbol y resultados y ha dado en el clavo con el perfil de futbolistas de rendimiento inmediato con conocimiento de la liga española que necesitaba en el mercado de invierno para mejorar al equipo: Unai Núñez, Guido Rodríguez y Umar Sadiq. El resultado es un Valencia más competitivo que ha abierto una brecha de siete puntos con respecto a los puestos de descenso y por primera vez en la temporada se permite mirar hacia arriba en la tabla con calma, pero con ambición. Es la remontada de Corberán.

Corberán se ha abonado a las reacciones en la segunda vuelta de la Liga. Así lo hizo la temporada pasada a su llegada al banquillo del Valencia. El técnico fue capaz de transformar un equipo que parecía condenado al descenso a segunda división con solo 12 puntos en enero. La historia se repite un año después. El Valencia es el cuarto mejor equipo de LaLiga en la segunda vuelta empatado a 15 puntos con Osasuna. Solo hay tres mejores equipos en todo el campeonato: Barcelona (18), Real Madrid (18) y Atlético de Madrid (16). El equipo ha mejorado a todos los niveles hasta el punto que ya lleva 15 puntos en las 8 primeras jornadas de la segunda vuelta, casi los mismos puntos (17) que en las 19 jornadas de la primera vuelta.

El Valencia firmó una de las peores primeras vuelta de la historia. La segunda, es de números Champions. Dos rachas tan opuestas como reales con un punto de inflexión: el 0-1 salvador del capitán José Luis Gayà en el Coliseum en la jornada 20. Así lo confirman los números con cinco victorias (Getafe, Espanyol, Levante, Osasuna y Alavés) y solo tres derrotas contra equipos 'nivel Europa' como Betis, Madrid y Villarreal. El Valencia ha mejorado en todas sus facetas del juego. El equipo ataca y defiende mejor. De 0,95 goles a favor por partido ha pasado a 1,5. Lo mismo pasa en contra. De 1,63 goles encajados por partido a 1,25 con tres porterías a cero (Getafe, Levante y Osasuna), las mismas que en toda la primera vuelta del campeonato (Getafe, Athletic y Levante).

Soluciones

Corberán ha encontrado soluciones y ha conseguido estabilizar al Valencia desde una nueva columna vertebral: Unai Núñez, Guido y Sadiq. La llegada de los tres refuerzos ha corregido los déficits de la planificación deportiva de verano, ha fomentado la competitividad interna y ha permitido al equipo dar un salto de calidad. El cambio del equipo también se explica desde la continuidad de un once titular, la mejora del nivel individual de algunos futbolistas clave (Javi Guerra, Ugrinic o Gayà) y el paso adelante de una serie de jugadores (Ramazani, Cömert o Dimitrievski) que han pasado de intrascendentes a intocables. La intención del técnico es seguir enganchado jugadores como demostró con las oportunidades a André Almeida y Dani Raba contra el Alavés. Corberán dispone de un abanico más amplio de recuros para maniobrar durante los partidos y eso aumenta las posibilidades de aciertos en los cambios. El técnico volvió a cambiar el partido desde el banquillo con la entrada de Danjuma, Almeida y Hugo Duro, protagonistas en los últimos dos goles de la remontada.

El Valencia ha ganado en fútbol y en personalidad durante la segunda vuelta del campeonato. Es un equipo más reconocible y fuerte mentalnente. Con más orden y ambición. La prueba es la actitud con la que el equipo afrontó los últimos minutos del partido hasta conseguir una remontada 109 partidos y tres años y medio después. Para encontrar la última había que remontarse a aquel Valencia-Valladolid del 27 de abril de 2023 con un nexo de unión: el gol de Javi Guerra.

Corberán da mucho valor a la respuesta de ss jugadores tras el 1-2. El único lunar de la noche para el míster fueron los cánticos de "Corberán, dimisión" que escuchó de parte de la grada con el 1-2 en contra. Le dolieron por él y sus familiares. Por eso se refugió en su mujer y su padre en la celebación del gol. "Sé que lo pasan mal". Carlos ha trabajado para cambiar el equipo y también seguirá trabajando para cambiar la opinión de los aficionados. La segunda vuelta es el camino.