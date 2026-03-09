Umar Sadiq responde a Hugo Duro y 'se viste' de Pelé

Las dos victorias consecutivas que ha sumado el Valencia CF en liga han reducido en cierta medida la intranquilidad del vestuario, que ahora disfruta de un ambiente más sosegado al verse en una situación más favorable en la clasificación. La agónica victoria ante el Alavés permitió al conjunto de Carlos Corberán llegar hasta los 32 puntos, siete por encima del descenso, dejando muy encarrilada la salvación.

El buen momento del equipo ha desatado el buen ambiente y eso puede notarse en las apariciones públicas de los futbolistas. Este domingo, tras el 3-2 frente al conjunto babazorro, Hugo Duro, autor del gol de la remontada, fue uno de los que atendió a los medios de comunucación, y dejó unas declaraciones curiosas sobre su compañero de equipo Umar Sadiq.

"Estoy participando menos, con razón, Sadiq está espectacular con balón y sin balón. El partido que ha hecho me parece tremendo. Hay que estar enchufados todos, no sabes cuándo te va a llegar el momento, no sé cuando Sadiq dejará de parecer Pelé. Ahí estaré dando guerra, es su momento, con razón, me está encantando y estoy aquí para ayudar, como creo que todos", expresó el madrileño.

La respuesta de Sadiq

Umar Sadiq, que asistió a Javi Guerra en el primer gol del equipo, ha respondido a la broma de su compañero de una forma simpática. El nigeriano ha subido a su cuenta de instagram un edit en el que aparece él mismo vestido de Pelé, y añade el siguiente mensaje: "Don Hugo Duro".

Competencia para el '9'

Sin otra alternativa en el equipo, Hugo Duro arrancó la temporada como el '9' titular del equipo, y la realidad es que el madrileño ha ido marcando goles importantes. De hecho, sigue siendo el máximo goleador del Valencia esta temporada. En enero llegó Sadiq, un perfil muy del agrado de Corberán, que ha incrementado la competencia en la punta de lanza.

Desde su llegada, la participación de Hugo Duro ha caído, pero lo que es una realidad es que la competencia está favoreciendo al equipo y a la producción de los goles.