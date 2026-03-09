¿Cómo lleva el Valencia CF el 'goal average' con sus rivales de LaLiga?

El Valencia CF ha logrado encadenar dos victorias seguidas por segunda vez este año. Los de Carlos Corberán han logrado sumar seis puntos ante Osasuna y Alavés en sendos duelos de Mestalla y ello ha supuesto un importante salto en la tabla hasta ocupar el puesto 12. Además, vencer a los de Quique Sánchez Flores ha supuesto un daño añadido para los vascos, ya que no sólo no logran sacar la cabeza de la zona baja (dos puntos de ventaja sobre el Mallorca), sino que pierden el 'goal average' con el Valencia CF.

En el partido de Mendizorroza se firmaron tablas (0-0) y este domingo se remontó de milagro para colocar el 3-2. Todo un respiro presente... ¿y futuro? Todavía queda mucha Liga y puede pasar de todo, pero es importante vencer a rivales directos cuanto antes, ya que más allá de garantizarte puntos al instante, aseguras un desempate propicio.

¿Cómo lleva el Valencia CF el 'goal average' con sus rivales?

El Valencia CF sólo ha ganado ocho encuentros esta temporada, empatando otros tantos y perdiendo once. Con esto, todavía no tienen muy claros todos los duelos. Con el enfrentamiento ante el Real Oviedo a la vuelta de la esquina (sábado a las 18:30 en el Carlos Tartiere), hay que ir dejando las cosas claras cuanto antes.

Por el momento ya se sabe que la diferencia de goles con rivales de la zona baja es favorable al Valencia CF respecto a Alavés y Levante UD, mientras que también lo tiene ganado con Getafe y Espanyol, clubes con 3 y 4 puntos más en estos momentos (los 'periquitos' tienen un partido menos). Con Osasuna están empatados en duelos directos, pero los navarros aventajan en once goles por 'goal average' general. Perdido está con los europeos Villarreal CF y Real Betis, así como contra el Real Madrid.

Rival PJ GF GC Dif. Partidos jugados Real Sociedad 1 1 1 0 Valencia 1-1 Real Sociedad Getafe CF 2 4 0 +4 Valencia 3-0 Getafe | Getafe 0-1 Valencia CA Osasuna 2 1 1 0 Osasuna 1-0 Valencia | Valencia 1-0 Osasuna Athletic Club 1 2 0 +2 Valencia 2-0 Athletic Club RCD Espanyol 2 5 4 +1 Espanyol 2-2 Valencia | Valencia 3-2 Espanyol Real Oviedo 1 1 2 -1 Valencia 1-2 Real Oviedo Girona FC 1 1 2 -1 Girona 2-1 Valencia Deportivo Alavés 2 3 2 +1 Alavés 0-0 Valencia | Valencia 3-2 Alavés Villarreal CF 2 1 4 -3 Valencia 0-2 Villarreal | Villarreal 2-1 Valencia Real Madrid 2 0 6 -6 Real Madrid 4-0 Valencia | Valencia 0-2 Real Madrid Real Betis 2 2 3 -1 Valencia 1-1 Betis | Betis 2-1 Valencia Levante UD 2 3 0 +3 Valencia 1-0 Levante | Levante 0-2 Valencia Rayo Vallecano 1 1 1 0 Rayo Vallecano 1-1 Valencia Sevilla FC 1 1 1 0 Valencia 1-1 Sevilla Atlético de Madrid 1 1 2 -1 Atlético 2-1 Valencia RCD Mallorca 1 1 1 0 Valencia 1-1 Mallorca Celta 1 1 4 -3 Celta 4-1 Valencia Elche CF 1 1 1 0 Valencia 1-1 Elche FC Barcelona 1 0 6 -6 Barcelona 6-0 Valencia

Calendario 'prometedor' del Valencia CF ante casi toda la zona baja

Los próximos rivales del Valencia CF son Oviedo, Sevilla, Celta, Elche, Girona y Mallorca. Cinco de ellos están actualmente por debajo de los de Corberán en la clasificación y toca ganar a todos para asegurarse un 'goal average' superior. Hay que tener las espaldas cubiertas.

Pepelu de portero

Lo más difícil, remontar el 4-1 que endosó el Celta en Balaídos en la primera vuelta en el duelo que terminó con Pepelu de portero tras la lesión de Agirrezabala. Además, el Oviedo se impuso en Mestalla por 1-2, por lo que la victoria en el Tartiere tendría un doble valor. La primera vuelta ante Sevilla, Elche y Mallorca terminó con empates, mientras que ante el Girona se perdió por 2-1 en Montilivi.

