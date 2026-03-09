Hasta el décimo de LaLiga puede jugar competición europea en la 26/27

Con once jornadas aún por disputarse en LaLiga, la pelea por las plazas europeas entra en su fase decisiva. Más allá de la lucha por el título y por la permanencia, varios clubes mantienen vivo el sueño continental en un escenario que podría resultar histórico: hasta diez equipos españoles podrían disputar competiciones europeas la próxima campaña si se dan determinadas carambolas deportivas.

El primer factor clave es la posible quinta plaza adicional para la UEFA Champions League, que se otorga a las ligas con mejor rendimiento colectivo en las competiciones UEFA. España compite actualmente con Alemania por ese cupo extra, que ampliaría el número de representantes habituales.

A ello se suma la situación de varios equipos españoles aún vivos en torneos europeos. Tanto el Real Betis como el RC Celta de Vigo siguen en la UEFA Europa League y podrían lograr una plaza directa para la Champions si se proclaman campeones del torneo. De darse ese escenario y confirmarse además la quinta plaza extra, España podría contar con hasta seis clubes en la máxima competición continental.

Actualmente, los puestos de Champions en la clasificación liguera los ocupan FC Barcelona, Real Madrid CF, Atlético de Madrid y Villarreal CF. A ellos podría sumarse el Betis como quinto clasificado si LaLiga logra la plaza adicional, mientras que el Celta también tendría opciones si el conjunto verdiblanco conquistara la Europa League y terminara entre los cinco primeros.

En ese complejo reparto también entra en juego la final de la Copa del Rey, donde la Real Sociedad aspira a conquistar el título. El campeón del torneo obtiene una plaza directa en la Europa League, lo que condiciona el reparto final entre los clubes de la liga. Si el vencedor fuera el Atlético de Madrid —ya situado en zona Champions—, esa plaza se liberaría para la clasificación liguera y podría beneficiar a equipos como Betis o Celta.

En el escenario más favorable para el fútbol español, el efecto dominó podría extenderse incluso a la UEFA Conference League. El Rayo Vallecano continúa en esta competición y, si lograra conquistar el título, también obtendría billete europeo para el próximo curso.

La suma de todos esos factores —la quinta plaza Champions, un campeón español en Europa League y otro en Conference— podría provocar un reparto extraordinario de plazas. En ese caso, incluso el décimo clasificado de LaLiga tendría acceso a competición europea.

De producirse esa carambola, clubes como CA Osasuna, Valencia CF, Sevilla FC o Girona FC, actualmente situados a pocos puntos de la zona media alta de la tabla, seguirían teniendo opciones de alcanzar la décima plaza que podría abrir la puerta de Europa.

Desde esta temporada, además, la normativa de la UEFA ya no establece un límite estricto de equipos por país en las competiciones continentales. España tiene garantizadas al menos siete plazas, pero el número puede aumentar gracias al rendimiento de sus clubes.

Con casi un tercio de la temporada aún por disputarse, la clasificación europea de LaLiga promete un final abierto y lleno de combinaciones. Y, aunque el escenario de diez equipos en Europa sigue siendo improbable, las matemáticas todavía lo mantienen vivo.