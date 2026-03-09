El vestuario del Valencia CF ficha a "¡Sadiq Pelé!": La broma de la remontada

El vestuario del Valencia CF goza de un estado de salud bueno. Siempre fue así desde el prinicipio de temporada más allá de las tensiones que siempre generan los malos resultados. La plantilla dirigida por Carlos Corberán y capitaneada por José Luis Gayà ha permanecida unida en el momento más crítico de la temporada y ha salida reforzada de la crisis de cara a la segunda vuelta de la Liga.

Muchas son las señales de equipo unido que desprende el vestuario. La última, la competencia sana entre Hugo Duro y Umar Sadiq. El madrileño, suplente contra el Alavés, bromeó con su suplencia y con el estado de forma que atraviesa el nigerano: "¡Parece Pelé!". Estas fueron sus palabras:

"Estoy tranquilo, porque al final trabajo día a día lo que pide el míster y lo que pasa es que Sadiq parece Pelé. El chico lo está haciendo muy bien, está dando cosas al equipo con y sin balón. Yo tengo que esperar mi momento y si él trabaja como está trabajando pues le toca a él, obviamente”.

¿Y cómo se lo ha tomada Sadiq? El nigeriano ha sido preguntado por las declaraciones de Hugo a su salida de la ciudad deportiva de la Paterna y el delantero ha seguido la broma con su habitual sentido del humor: "¡Sadiq Pelé!", dijo con las cámaras de 'A Punt y El Chiringuito de testigo.

Noticias relacionadas

Dos puntas compatibles

El Valencia encontró en los minutos finales contra el Deportivo Alavés una pista interesante para su futuro ofensivo: la posible convivencia entre Umar Sadiq y Hugo Duro. Dos delanteros de perfiles distintos que, lejos de estorbarse, demostraron que pueden complementarse y ofrecer nuevas alternativas al ataque.