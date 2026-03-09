Álvaro García-Granero

El vídeo de la locura de Ramazani tras ganar al Deportivo Alavés

La celebración de Largie Ramazani fue uno de los momentos más llamativos tras la remontada del Valencia CF en Mestalla. El extremo emuló el gesto popularizado por Djené, defensa del Getafe CF, simulando que guardaba los tres puntos del partido en el bolsillo tras la victoria. Después del gesto, Ramazani miró sonriente hacia la grada y soltó una carcajada mientras continuaba celebrando con sus compañeros, una escena que reflejó la euforia del equipo tras una remontada agónica ante el Deportivo Alavés. Más información