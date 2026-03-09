El vídeo de la locura de Ramazani tras ganar al Deportivo Alavés

El Valencia vivió una de esas noches que quedan grabadas en la memoria de Mestalla. El equipo dirigido por Carlos Corberán logró una remontada agónica por 3-2 frente al Deportivo Alavés en un partido que pasó del enfado de la grada a la euforia absoluta en cuestión de minutos.

Los goles en el tramo final de Eray Cömert y de Hugo Duro, este último desde el punto de penalti, dieron la vuelta a un marcador que parecía condenado desde el primer instante. El triunfo permite al Valencia CF ganar tranquilidad en la clasificación y ampliar la distancia con la zona de descenso hasta los siete puntos.

La celebración final fue un estallido colectivo de emociones, tanto en el césped como en la grada, después de un partido lleno de tensión.

Del enfado a la euforia en apenas 20 minutos

El encuentro comenzó de la peor manera posible para el Valencia. Apenas habían transcurrido 30 segundos cuando el Alavés golpeó primero, un jarro de agua fría que dejó a Mestalla en silencio y que incrementó el nerviosismo en el equipo local.

Durante buena parte del partido el Valencia se mostró espeso, con dificultades para generar peligro y con una grada cada vez más impaciente. En varios momentos del segundo tiempo volvieron a escucharse cánticos de protesta dirigidos al técnico, reflejo de la tensión que rodeaba al equipo.

Hugo Duro of Valencia CF celebrates a goal during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Valencia CF and Deportivo Alaves at Mestalla stadium on March 8, 2026, in Valencia, Spain. AFP7 08/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ivan Terron / AFP7 / Europa Press;2026;Soccer;Sport;ZSOCCER;ZSPORT;Valencia CF V Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Sin embargo, el fútbol cambió el guion en el tramo final. La reacción valencianista, impulsada por el orgullo y el empuje de la grada, convirtió los últimos minutos en un auténtico torbellino emocional que transformó los reproches en un estallido de alegría.

Los goles de Cömert y Hugo Duro que cambiaron el partido

Cuando el partido entraba en su recta final y el tiempo se agotaba, apareció el central suizo Eray Cömert para devolver la esperanza a Mestalla con el gol del empate.

El estadio se encendió y el Valencia se lanzó a por la victoria. Poco después, un penalti permitió a Hugo Duro asumir la responsabilidad desde los once metros. El delantero no falló y desató la locura en las gradas con el 3-2 definitivo.

La celebración fue una imagen icónica de la noche: Hugo Duro deslizándose de rodillas sobre el césped, Cömert agarrando el banderín de córner y todo el equipo corriendo hacia la Curva Nord para saltar al ritmo del clásico cántico de la afición: “sa la la la oh Valencia”.

El gesto viral de Ramazani que recordó a Djene

Entre todas las celebraciones hubo una que no pasó desapercibida. El extremo Largie Ramazani protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche.

Valencia. Partido de liga Valencia CF vs Deportivo Alavés VLC SPD / JM LOPEZ / LEV

El atacante imitó un gesto popularizado por Djené, futbolista del Getafe CF: simular que guarda los tres puntos del partido en el bolsillo del pantalón.

Tras hacerlo, Ramazani miró sonriente hacia la grada y soltó una carcajada mientras celebraba con sus compañeros, una escena que rápidamente se volvió viral entre los aficionados en redes sociales.

Ramazani confirma su gran momento goleador

Más allá de la anécdota, el partido volvió a evidenciar el buen momento de Ramazani. El extremo fue uno de los jugadores más activos del Valencia durante la primera mitad, en un equipo que por momentos se mostró plano en ataque.

Ramazani con su premio / VCF

Su rendimiento ofensivo atraviesa un momento dulce. El futbolista suma tres goles en los últimos cuatro partidos, una racha que ha coincidido con su creciente protagonismo en el equipo.

Gran parte de esa confianza parece haberse gestado desde el penalti que anotó ante el RCD Espanyol, un tanto que dio la victoria al conjunto de Corberán y que marcó un punto de inflexión en su aportación ofensiva.

Con actuaciones como la de Mestalla, Ramazani se está consolidando como uno de los nombres propios del Valencia en este tramo decisivo de la temporada, en el que cada punto puede marcar la diferencia en la lucha por la permanencia.