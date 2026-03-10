¡Corberán, desatado! Así fue su reacción al gol de la victoria de Hugo Duro
El técnico del Valencia liberó toda la tensión cuando el '9' convirtió el penalti y le dio tres puntos clave al equipo
El Valencia CF ha recuperado la sonrisa, o al menos la tranquilidad. Consecuencias de haber sumado dos victorias consecutivas que elevan a siete puntos la diferencia con los puestos de descenso, una situación mucho más esperanzadora que la que se vivía hace no demasiado.
El segundo de esos triunfos llegó este sábado en un partido agónico frente al Deportivo Alavés. El conjunto de Carlos Corberán tuvo que remontar un resultado adverso de 1-2 y lo hizo en los últimos compases del partido. Cömert empató en el rechace de un córner camino del minuo 90 y Hugo Duro, desde los once metros, completó la remontada para dejar en Mestalla tres puntos clave.
Un alivio para Corberán
Los seis puntos consecutivos son un alivio para todos, especialmente para Carlos Corberán, cuya figura estaba muy discutida prácticamente desde el inicio de la temporada. El técnico necesitaba más que nadie verse en una situación más holgada y su celebración en el tanto de Hugo es la mejor demostración. El de Cheste liberó toda la tensión y se le vio desatado con el 3-2 en el marcador.
