El CTA da la razón otra vez al Valencia CF: No hay penalti de Guido

El Comité Técnico de Árbitro (CTA) ha dado de nuevo la razón al Valencia CF. Los árbitros reconocen en su 'Tiempo de revisión' de la RFEF de los martes post-jornada que no hubo penalti de Guido Rodríguez en la polémica acción del primer minuto contra el Deportivo Alavés. Para los árbitros el pisotón es "leve" y no se cumple ninguna de las dos condiciones para castigar la jugada: "Uno, que el contacto impida al futbolista acabar la jugada. Dos, que el pisotón sea temerario y con uso de fuerza excesiva". La acción condicionó el encuentro, aunque afortunadamente el equipo dio la vuelta al marcador. Así lo explica el CTA:

"Vemos como el delantero del Alavés puntéa el balón hacia un compañero y tras hacerlo, recibe un leve pisotón por parte de un jugador del Valencia CF. Para que este acción se considere penalti debe cumplirse una de estas dos condiciones. Uno, que el contacto impida al futbolista acabar la jugada. Dos, que el pisotón sea temerario y con uso de fuerza excesiva. Vemos que no se cumple ninguno de los dos requisitos para sancionar penalti. El jugador da el pase sin que el contacto afecta a la acción siendo además un impacto leve. Por tanto para el CTA la acción no debería haberse castigado con penalti".