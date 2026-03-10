¿A cuántos días está Peter Lim de tener el Valencia CF más pequeño de la historia?

Este martes, 10 de marzo, el Valencia CF ha cumplido la triste efeméride de seis años sin pisar territorio UEFA. En total, 2191 días sin jugar ni un solo partido oficial en Europa. Es todo el tiempo que ha transcurrido desde la vuelta de los octavos de final de la Champions 2020 contra la Atalanta de Bérgamo.

Aquel partido pasaría a la historia también por ser el primero sin público en las gradas como consecuencia de la grave crisis sanitaria que provocó el coronavirus. Tres semanas antes, al nordeste de Milán, en la región de la Lombardia, el duelo de ida se había convertido en una "bomba biológica". Según el entonces alcalde de Bérgamo, Giorgio Gori, "los 40 000 aficionados que acudieron al partido", entre ellos, más de 2200 valencianistas, "se contagiaron" en el Giuseppe Meazza.

El Valencia salió derrotado de Italia por cuatro goles a uno y con un 35 % de la plantilla contagiada por el virus. En la vuelta se concretó la eliminación con una nueva derrota (3-4) con Mestalla vacío, desangelado. Los aficionados se habían concentrado en los aledaños del estadio para recibir al equipo dirigido por Albert Celades. Así de frío fue el último contacto del valencianismo con una competición de la UEFA.

Desde entonces, el club acumula seis temporadas sin participar en ningún torneo de la UEFA: Champions League, Europa League y Conference League. Por ejemplo, a lo largo de estos 72 meses de ausencia, la Liga de Campeones ha cambiado de formato, iniciándose con una Fase Liga que contiene dos partidos más que los seis anteriores en el grupo, y ha nacido, en julio de 2021, una tercera competición, la Liga Conferencia, de la que el Betis fue subcampeón el pasado año.

Sin el Valencia, 13 equipos españoles han desfilado por Europa

Seis años, sin el Valencia en Europa, en los que hasta 13 equipos españoles han desfilado por las competiciones UEFA: Real Madrid -dos veces campeón de Champions-, FC Barcelona, Atlético de Madrid -presente en las seis ediciones de la Copa de Europa-, Sevilla -participante en cuatro Champions y campeón de la Liga Europa 2023-, Villarreal CF -campeón de la Europa League 2021-, Real Sociedad, Athletic Club, Real Betis, Celta de Vigo, Girona, Granada, Rayo Vallecano y Osasuna, eliminado en el 'play-off' de la Conference en 2023.

Mientras tanto, la entidad de Mestalla, dsde julio de 2024, ha desaparecido del ranking UEFA, cerrado en la posición 415 por el Cosmos (San Marino). Una lista, con los tres grandes de España entre los 12 primeros, en la que se suman los puntos obtenidos por méritos deportivos en las cinco últimas temporadas.

Lim ha minado el prestigio europeo del club

La situación actual del Valencia de Meriton desentona con la trayectoria histórica del club del murciélago, durante años del pasado referente del fútbol español en el Viejo Continente. La aparición de Peter Lim desde finales de octubre de 2014 ha descabalgado a los de Mestalla en la comparativa con el Atlético de Madrid. Aun así, continúa siendo la cuarta entidad del país en número de participaciones en competiciones internacionales y número de títulos, gracias a dos Copas de Ferias (1962, 1963), una Recopa de Europa (1980), una UEFA Cup (2004), dos UEFA Supercup (1980 y 2004) y una Copa Intertoto (1998).

Además, los blanquinegros, con 13 participaciones en la Champions, únicamente están por detrás en este apartado de Madrid, Barcelona y Atlético. Los rojiblancos encadenan 11 Champions jugadas en la etapa Lim, por las solo tres del Valencia: 2016, 2019 y 2020. Hoy, los atléticos acumulan 21 temporadas jugando la mejor competición continental por las 13 de los valencianistas. De hecho, el concurso en Europa en los tiempos de Meriton se reduce a esas tres participaciones en la Liga de Campeones, en las que el tope fueron los octavos de final contra la Atalanta, y las semifinales de Europa League del Valencia de Marcelino contra el Arsenal.

Laurent Koscielny le arrebata el balón a Gonçalo Guedes en la ida de semifinales de la Liga Europa en mayo de 2019 / EFE

En suma, el Valencia de los Lim ha estado ocho temporadas fuera del lugar que le corresponde en el fútbol del Viejo Continente, como prueba su trayectoria anterior de 11 años presente de modo inmaculado en las competiciones de la UEFA. Desde que el máximo organismo del fútbol europeo creció de la mano de la tradicional Copa de Europa y la Copa de Ciudades en Feria en los años 60, el equipo de Mestalla se convirtió en uno de los principales actores del fútbol europeo. Una tradición que continuó posteriormente con la Recopa y la Supercopa de principio de los años 80, y que culminaría con las dos finales de la Champions consecutivas frente al Madrid y al Bayern de Múnich en 2000 y 2001, así como con los títulos de la UEFA y la Supercopa europeas en 2004.

Solo una racha peor que la actual

A partir del parámetro de las competiciones europeas, a las que se accede entre los mejores del continente conforme a méritos deportivos en las ligas nacionales, el Valencia de Lim está a solo cuestión de medio año de convertirse en el peor Valencia de la historia moderna, desde que se crearon los torneos internacionales hace 70 años.

A principios de 2026, la entidad de Mestalla superó los 2135 días sin competir en Europa vividos entre noviembre de 1972 -eliminado en los dieciseisavos de final de la UEFA por el Estrella Roja- y septiembre de 1978, cuando regresó a la tercera copa del mapa europeo frente al CSKA de Sofía. Ya solo existe una racha más funesta que la actual, la sucedida entre el 16 de marzo de 1983 y el 13 de septiembre de 1989... y aquella fue con el descenso a Segunda división en 1986 de por medio.

Entre los cuartos de final de la UEFA de 1983, en los que el equipo vestido completamente de blanco cayó en Heysel con el Anderlecht (5-2 en el global), y la vuelta al escenario europeo, en Mestalla, en 1989 ante el Victoria Bucarest (3-1), con goles de Toni, Fenoll y Quique, hoy entrenador del Alavés, transcurrieron seis años, cinco meses y 28 días, o lo que es lo mismo, 2373 días.

Por lo tanto, el Valencia del presente se encuentra a solo 182 días de su registro europeo más vergonzoso. ¿Podrán evitarlo en las once jornadas que restan Carlos Corberán y los futbolistas, obteniendo al menos un billete para la ronda previa de la Conference League?