Una gran noticia para el Valencia CF en el partido ante el Real Oviedo
Salomón Rondón sacó los colores a la defensa blanquinegra en la victoria carbayona en Mestalla de la primera vuelta, pero el venezolano ya no forma parte de la plantilla
Aunque las últimas dos semanas de competición han sido muy positivas para el Valencia CF, que ha encarrilado la permanencia con dos victorias consecutivas ante Osasuna y Alavés, el conjunto de Carlos Corberán todavía tiene metros por remar para certificar el objetivo. Por eso el próximo compromiso liguero ante el Real Oviedo es de vital importancia. Sumar los tres puntos prácticamente permitiría dejar de mirar al descenso e incluso permitirse el lujo de mirar hacia arriba, algo que ya comentó Hugo Duro tras la victoria del pasado domingo.
En ese contexto visita el Valencia el Tartiere, estadio del destacado colista de Primera División. Sin embargo, la clasificación no puede ser un motivo de confianza para los de Carlos Corberán, que todavía deben tener en el recuerdo lo que ocurrió la última vez que se vieron las caras con el conjunto carbayón.
Y es que en el partido de la primera vuelta entre Valencia y Oviedo, disputado en Mestalla, el conjunto blanquinegro cayó 1-2 en uno de tantos partidos para olvidar que ha disputado esta temporada. El Valencia se adelantó en el minuto cuatro y pudo sentenciar el choque desde el punto de penalti, pero Danjuma, autor del primer tanto, erró desde los once metros.
'Masterclass' de Salomon Rondón
Los valencianistas no cerraron el encuentro y eso lo aprovechó un veterano como Salomon Rondón. El venezolano se aprovechó de la inexperiencia de la defensa blanquinegra y le sacó los colores en dos acciones aisladas a partir del minuto 85. El Real Oviedo remontó el partido y se llevó los tres puntos en uno de los pocos partidos que ha ganado este año.
No habrá peligro Rondón en la vuelta
La buena noticia para el Valencia de cara al partido de la segunda vuelta es que no debe de temer al peligro de Salomón Rondón, que el pasado mercado de invierno hizo las maletas para poner rumbo de nuevo al Pachuca mexicano.
Las principales amenazas
Su sitio en el once lo ha asumido Fede Viñas, cuya temporada no está siendo mala teniendo en cuenta la situación tan delicada del equipo. El delantero español lleva cinco tantos y ha dejado buenas sensaciones en varios partidos. Nombres como Chaira, Hassan o Cazorla, habitual en las segundas partes, son siempre amenaza dese la posición de mediapunta.
- La otra buena noticia de la victoria del Valencia CF ante el Alavés
- Los números que confirman el acierto del Valencia CF en el fichaje de Unai Núñez
- El 1x1 de los jugadores del Valencia CF ante el Alavés
- Quique Sánchez Flores estalla tras el penalti del 99’ en Mestalla: “Lo más duro es el cómo”
- La remontada del Valencia CF que enloquece a Mestalla
- Carlos Corberán opina sobre el penalti en contra: 'Tanto a favor como en contra se debe valorar
- Juan Carlos Ferrero se confiesa sobre Mestalla, el Valencia CF y el Real Madrid con Josep Pedrerol
- ¿Cómo lleva el Valencia CF el 'goal average' con sus rivales de LaLiga?