Una gran noticia para el Valencia CF en el partido ante el Real Oviedo

Aunque las últimas dos semanas de competición han sido muy positivas para el Valencia CF, que ha encarrilado la permanencia con dos victorias consecutivas ante Osasuna y Alavés, el conjunto de Carlos Corberán todavía tiene metros por remar para certificar el objetivo. Por eso el próximo compromiso liguero ante el Real Oviedo es de vital importancia. Sumar los tres puntos prácticamente permitiría dejar de mirar al descenso e incluso permitirse el lujo de mirar hacia arriba, algo que ya comentó Hugo Duro tras la victoria del pasado domingo.

En ese contexto visita el Valencia el Tartiere, estadio del destacado colista de Primera División. Sin embargo, la clasificación no puede ser un motivo de confianza para los de Carlos Corberán, que todavía deben tener en el recuerdo lo que ocurrió la última vez que se vieron las caras con el conjunto carbayón.

Y es que en el partido de la primera vuelta entre Valencia y Oviedo, disputado en Mestalla, el conjunto blanquinegro cayó 1-2 en uno de tantos partidos para olvidar que ha disputado esta temporada. El Valencia se adelantó en el minuto cuatro y pudo sentenciar el choque desde el punto de penalti, pero Danjuma, autor del primer tanto, erró desde los once metros.

'Masterclass' de Salomon Rondón

Los valencianistas no cerraron el encuentro y eso lo aprovechó un veterano como Salomon Rondón. El venezolano se aprovechó de la inexperiencia de la defensa blanquinegra y le sacó los colores en dos acciones aisladas a partir del minuto 85. El Real Oviedo remontó el partido y se llevó los tres puntos en uno de los pocos partidos que ha ganado este año.

Valencia. Mestalla partido de fútbol. Liga. Valencia CF contra Real Oviedo Partido aplazado por la lluvia ayer VLC SPD / JM LOPEZ / LEV

No habrá peligro Rondón en la vuelta

La buena noticia para el Valencia de cara al partido de la segunda vuelta es que no debe de temer al peligro de Salomón Rondón, que el pasado mercado de invierno hizo las maletas para poner rumbo de nuevo al Pachuca mexicano.

Noticias relacionadas

Las principales amenazas

Su sitio en el once lo ha asumido Fede Viñas, cuya temporada no está siendo mala teniendo en cuenta la situación tan delicada del equipo. El delantero español lleva cinco tantos y ha dejado buenas sensaciones en varios partidos. Nombres como Chaira, Hassan o Cazorla, habitual en las segundas partes, son siempre amenaza dese la posición de mediapunta.