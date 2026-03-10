Hugo Duro impone su ley en el Valencia CF: Goles, promedios, puntos y ranking histórico

Hugo Duro siempre suma. De titular o como suplente. Desde dentro del campo y desde fuera. El delantero, máximo goleador del Valencia CF esta temporada con ocho tantos, se ha convertido con el paso de los años en un referente para el equipo tanto en el césped como el vestuario. No lleva el brazalete de capitán, pero es una de las voces autorizadas de la plantilla por compromiso y rendimiento. El domingo volvió a ser decisivo una vez más con su gol de penalti al Deportivo Alavés que desató la locura en Mestalla. Una vez más, Hugo impuso su ley.

Duro tiene esta temporada el mejor dato de eficacia desde su llegada al Valencia con 8 goles en 1.455 minutos, una media de un gol cada 181 minutos. Su porcentaje de acierto está por encima de sus cuatro anteriores temporadas: 24/25 (un gol cada 197 minutos), 23/24 (un gol cada 230 minutos), 22/23 (un gol cada 1376 minutos), 21/22 (un gol cada 265 minutos).

Su impacto goleador

Su objetivo es superar de nuevo la barrera de los diez goles como consiguió las dos últimas temporadas en Liga sin contar la Copa. Hugo lleva 8 tantos (jornada 27) por los 11 que marcó la temporada pasada 24/25 y los 13 de la 23/24, la que de momento es su mejor campaña a nivel goleadora. Ya ha superado los 7 tantos de la 21/22 y por supuesto el único gol en Liga de la campaña 22/23: su único y gran lunar como valencianista.

El impacto de sus goles es brutal. El Valencia nunca ha perdido esta temporada ccuando ha marcado Hugo. Sus 8 goles en 8 jornadas se traducen en cinco victorias (Getafe, Athletic, Levante, Espanyol y Alavés) y tres empàtes (Espanyol, Sevilla y Mallorca). Sus ocho tantos han signficado 9 puntos para el equipo.

Huella para la historia

Hugo Duro es el tercer máximo goleador de la 'era Meriton' con 45 tantos. Desde el verano de 2014 solo hay dos futbolistas que han macado más goles con la camiseta del Valencia: Rodrigo Moreno (59) y Dani Parejo (57). El '9' está por encima de jugadores como Santi Mina (42), Carlos Soler (36), Gonçalo Guedes (36), Paco Alcácer (29), Kevin Gameiro (24) o Maxi Gómez (23).

Además, es el octavo jugador con más partidos de la 'era Meriton' (172) por detrás José Luis Gayà (394), Dani Parejo (271), Carlos Soler (226), Gabriel Paulista (220), Rodrigo Moreno (220), Mouctar Diakhaby (199) y Gonçalo Guedes (178).

Hugo también se hace grande en el cómputo global de la historia del Valencia. El delantero ha entrado esta temporada en el 'top-50' de goleadores del club. Actualmente ocupa la posición 45º con 45 goles por delante de Alcácer (43) o Eloy Olaya (42), Adrian Ilie (39) o Faas Wilkes (38). Hugo con sus 45 goles tiene a tiro a míticos como Juan Mata (46), Mista (50), Jonas Gonçalves (51), Vicente Rodríguez (52) o Juan Sánchez (52).

El mismo estatus de jugador importante comineza a tener Hugo en el balance de partidos oficiales jugados en la historia del club. El delantero ha entrado esta temporada en el top-100 de encuentros disputados con el Valencia. Acumula 172 por delante de míticos como David Silva o Curro Torres (168) y todavía puede alcanzar esta temporada a Juan Mata (174), Diego Alves (175), Jémery Mathieu y Jocelyn Anglomá (177), Raúl Albiol (179) o Claudio López (180). Palabras mayores.