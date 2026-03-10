Juan Roig habla sobre una posible compra del Valencia CF

Desde hace tiempo y más aún con la llegada de Peter Lim al Valencia CF, la figura de Juan Roig siempre aparece en el debate cuando se habla del futuro del club de Mestalla. El empresario valenciano, presidente de Mercadona, mecenas del Valencia Basket e impulsor del Maratón Valencia Trinidad Alfonso, ha sido durante años uno de los nombres que más ilusión despierta entre parte del valencianismo ante una hipotética alternativa de propiedad para el club de Mestalla.

Esta vez Juan Roig sí ha sido cuestionado por el periodista Dani Valero de El Español sobre algo que muchos valencianistas se preguntan desde hace tiempo al comparar la gestión del Valencia Basket y del Valencia CF de Peter Lim por ejemplo, con el Roig Arena y el nuevo Mestalla, sin ir más lejos. Roig no ha rehuido la pregunta y ha contestado detenidamente.

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich superó por primera vez los 30.000 finishers y registró la mejor marca mundial femenina del año. / FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO

"Me has hecho la pregunta del Valencia CF y me has desestabilizado. La respuesta típica es que no estamos en la rueda de esto del deporte. Pero te voy a decir algo. Me cuesta más gestionar el Valencia Basket que Mercadona. La gente no se lo cree, pero me cuesta más. Un club deportivo es otra galaxia. No contemplo en absoluto la compra. Me lo pregunta mucha gente, pero con el Valencia Basket tengo bastante", ha asegurado el mecenas del Valencia Basket.

En el caso del Valencia Basket, Roig ha construido durante años un proyecto sólido y estable. Bajo su mecenazgo, el club ha crecido de forma notable tanto en el ámbito deportivo como en el estructural en categoría masculina y femenina. Ha conquistado títulos, ha competido en Europa y está disfrutando del flamante nuevo Roig Arena, una de las instalaciones más modernas del baloncesto europeo, propia de la NBA. Sin olvidarse de L'Alqueria del Basket que ya es uno de los grandes centros formativos de baloncesto de todo el mundo.

Noticias relacionadas

El Roig Arena, prácticamente lleno en uno de los partidos del Valencia Basket. / F. Calabuig

Aun así, el propio Roig desliza en esas declaraciones que la gestión de un club deportivo exige una dedicación y una energía enormes. Y precisamente por eso descarta ampliar su implicación en el deporte con otro proyecto de la dimensión del Valencia CF. Asimismo no se puede olvidar el gran trabajo que hace la Fundación Trinidad Alfonso con el Proyecto FER y con la apuesta certera de convertir València en la 'Ciudad del Running', organizando un Maratón de València y una Media Maratón de València que ya se han establecido como dos de las carreras más rápidas y solicitadas del mundo.