Mamardashvili recuerda el importante consejo que le dio Ochotorena y que ha aplicado en el Liverpool

El crecimiento de Giorgi Mamardashvili como portero de élite tiene muchos nombres propios detrás. Entre ellos destaca uno por encima del resto: José Manuel Ochotorena. El histórico entrenador de porteros del Valencia CF fue una figura clave en la evolución del guardameta georgiano durante sus años en Mestalla, cuando llegó siendo apenas un desconocido de 20 años y terminó marchándose convertido en uno de los porteros más cotizados de Europa rumbo al Liverpool FC.

A medidados de la 2021/2022 José Bordalás le dio las riendas de la portería del Valencia CF ante los constantes problemas físicos de Jasper Cillessen, por aquel entonces, titular en la meta de Mestalla. Mamardashvili se hizo fuerte en el puesto cuando le llegó la oportunidad y abrió el debate de la portería para el año siguiente. En la 22/23 no tuvo rival, ya que se asentó completamente en la portería valencianista, siendo uno de los mejores de esa fatídica temporada en la que se evitó el descenso en las últimas jornadas con Rubén Baraja.

La 23/24 fue la temporada de su consolidación en la élite y de su explosión a nivel europeo, cuajando una gran Eurocopa 2024 con Georgia, que fue una de las sensaciones del torneo con Kochorashvili, Mikautadze y Kvaratskhelia. Ese mismo verano el Liverpool pagó 30 millones por su fichaje, preparando la futura salida de Alisson, aunque Mamaradashvili se quedó un último año cedido en Mestalla antes de luchar con el brasileño en Anfield.

Entre todas las enseñanzas que recibió en Mestalla, hay una que Mamardashvili no ha olvidado y que ahora intenta aplicar en su nueva aventura en Inglaterra. El georgiano recordó recientemente un consejo muy concreto que le dio Ochotorena cuando todavía defendía la portería valencianista y empezaba a sonar para los grandes clubes de Europa.

“Mi antiguo entrenador de porteros, José Manuel Ochotorena, cuando yo estuve en Valencia me dijo que tenía que encontrar el equilibrio entre la ambición y la paciencia”, comienza el georgiano.

“Así que sigue trabajando duro y tú nunca puedes saber cuando llegará la oportunidad. Esto, evidentemente, nunca es fácil porque solo hay un objetivo. Pero como te dije, si no juego, no me importa, tengo que trabajar duro todos los días y ya está. Mi momento llegará, seguro, quizás no este año, pero mi tiempo llegará”, asume un Mamardashvili maduro y analítico sobre su etapa en Anfield.

Por el momento es un consejo que Mamardashvili ha podido poner en práctica en su primera temporada en el Liverpool. El georgiano tan solo ha podido disputar once partidos entre la Premier, la FA Cup y la Champions League a la espera del sorpasso a un Alisson que va camino de los 34 años y que será baja confirmada en el partido de octavos de Champions contra el Galatasaray.

Ochotorena, una figura clave en la carrera de Mamardashvili

El que fuera portero del Valencia Giorgi Mamardashvili reaccionó en redes sociales a la muerte de José Manuel Ochotorena a sus 64 años de edad hace menos de un año. En el mensaje reconoció el impacto que tuvo el preparador de porteros no solo en su carrera deportiva, sino también en su vida, tal y como refleja en esa entrevista actual.

"Se ha ido una persona que tuvo un gran impacto en mi carrera y en mi vida. Gracias por todo lo que me enseñaste, por confiar en mí y por ayudarme a crecer, no solo como futbolista, sino también como persona. Tu legado vivirá siempre en todos los que tuvimos la suerte de aprender de ti. Descansa en paz, Ochoto", publicó Giorgi Mamardashvili para despedirse de él.

Mamardashvili lleva siempre en el recuerdo al Valencia y, sobre todo, a Ochotorena tal y como ya reconoció en su primera entrevista en Anfiel. El georgiano desveló la respuesta de 'Ochoto' tras contarle la oferta del Liverpool: "Solo firma el contrato". Mamardashvili reconoció en sus declaraciones que Ochoto, con pasado en el Liverpool, fue importante a la hora de darle consejos. "Ochotorena es una persona increíble y un entrenador increíble. De hecho, fue uno de los primeros con los que hablé sobre la oferta del Liverpool y me dijo directamente: "Solo firma el contrato", porque sabe lo grande que es el Liverpool, y solo quiero darle las gracias", decía.