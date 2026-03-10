Novedades importantes con la lesión de Lucas Beltrán

Si la semana pasada tuvo un buen final para el Valencia CF con la agónica victoria frente al Deportivo Alavés en Mestalla, esta semana también puede empezar con una buena noticia. Lucas Beltrán, que se ha perdido los últimos tres partidos debido a una lesión, está avanzando en su recuperación y cada vez está más cerca de volver a los terrenos de juego.

La plantilla tenía este martes el segundo de los días libres antes de comenzar los entrenamientos de preparación de cara al partido contra el Real Oviedo. Sin embargo, algunos futbolistas se han acercado a la Ciudad Deportiva de Paterna para ejercitarse por cuenta propia: Gayà, Danjuma, Copete y Lucas Beltrán.

Beltrán, con readaptador y buenas sensaciones

El trabajo del futbolista argentino, según ha informado Radio Marca, ha sido intenso, sobre el césped y acompañado de un readaptador. También ha entrado en contacto con el balón y se ha sometido a cargas altas para ir valorando el estado de sus dolencias. Se trata de un paso al frente importante en su recuperación, que cada vez está más cerca de completarse después de que las sensaciones de la sesión hayan sido positivas.

Lucas Beltrán, en una sesión de trabajo al margen del grupo / VCF Media

¿Llega Beltrán para jugar contra el Oviedo?

Su presencia o no en la convocatoria para visitar el Tartiere es todavía una incógnita. Todo dependerá de cuánto avance en los cuatro días que todavía restan para el encuentro. En cualquier caso, en caso de recuperarse al cien por cien a tiempo, sería difícil verle de inicio teniendo en cuenta que la lesión le ha tenido apartado más de tres semanas.

Puzzle a resolver por Corberán

Antes de la lesión, Beltrán estaba siendo un futbolista fijo para Carlos Corberán en la posición de mediapunta, siendo además uno de los nombres más destacados cada partido. Desde que inició su recuperación, Javi Guerra ha asumido su sitio en el once, dando pie a un trivote en el centro del campo y dejando que Ramazani asuma esa demarcación por libre por detrás del delantero centro.

La realidad es que los últimos resultados positivos no invitan a pensar en un cambio de esquema o de alineación titular en las próximas semanas, aunque también es cierto que el nivel de Lucas Beltrán previo a la lesión estaba siendo muy positivo, probablemente el mejor de ataque de la plantilla. A Corberán le toca resolver otro puzzle.