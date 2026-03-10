Quique Llopis, invitado de honor del Valencia CF: "Ojalá tuviésemos esta afición en el atletismo"

El atleta valenciano Quique Llopis, gran seguidor del Valencia CF, fue el invitado de honor del club che el pasado domingo en Mestalla. El de Bellreguard disfrutó de la emocionante victoria valencianista ante el Deportivo Alavés. Llopis visitó al club valenciano pocos días después de conquistar la medalla de oro en el Campeonato de España en 60m vallas celebrado en el Luis Puig y apenas dos semanas antes de afrontar un nuevo reto en el Campeonato del Mundo al Aire libre que se disputará en Torun, Polonia, del 20 al 22 de marzo.

Pese a su juventud, 25 años, Llopis ya atesora un gran palmarés en el que destacan un subcampeonato de Europa en 110m vallas, un cuarto puesto en los JJ.OO. de París 2024 y otros cuartos puestos en el Mundial al aire libre e indoor. Además, ostenta el récord de España en 60m vallas (7.45).

El Valencia CF le obsequió con una camiseta

El director General del Club -Javier Solís-, la directora de la Fundació VCF -Inma Ibáñez- y las leyendas valencianistas y embajadores del Club -Miguel Tendillo y Miguel Ángel Bossio- recibieron al deportista y le entregaron una camiseta personalizada con su nombre.

Quique Llopis agradecía al Valencia CF la invitación a través de sus redes sociales: "Muy agradecido al Valencia CF por la invitación al palco presidencial y por el gran trato recibido. Un placer vivir de cerca una remontada así. ¡Vaya ambiente!".

Noticias relacionadas

Quique Llopis resaltó el gran ambiente vivido en Mestalla y elogió la fidelidad de la afición valencianista: "Es un orgullo que cuenten conmigo para estos actos, estoy muy agradecido al Valencia CF y a la directiva. Es una pasada ver en todos los partidos en Mestalla, la cantidad de afición que hay, ¡ojalá tuviésemos eso en el atletismo!. Es verdad que el fútbol es es fútbol, es distinto, hay más tensión en el ambiente". Llopis resaltó la importancia de que el Valencia CF apoye al deporte valenciano: "El altavoz que tiene el Valencia CF es muy grande, es bonito que den voz a deportistas y deportes que quizá no tienen tanto alcance, dice mucho del club", afirmó Llopis que espera volver pronto a Mestalla luciendo una medalla lograda en el Campeonato del Mundo, su próximo reto: "Ahora tengo el Mundial en pista cubierta y luego el Europeo al aire libre, espero poder luchar por las medallas".