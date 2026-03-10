Rafael Louzán: "Valencia va a tener el estadio más moderno para el Mundial 2030"

Pese a no haber superado el primer corte debido a graves incumplimientos por parte del Valencia CF y el Ayuntamiento respecto a las condiciones exigidas para ser sede del Mundial 2030, todo parece encaminado a que el Nou Mestalla será, finalmente, uno de los estadios españoles que acogan el torneo que organizan España, Portugal y Marruecos.

Rafael Louzán, actual presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), dejó claro desde que asumió el cargo su interés e intención en que Valencia no se quedara fuera, y a día de hoy sigue elogiando al que será el nuevo estadio del Valencia CF, cuyas obras se reanudaron hace algo más de un año.

Valencia VLC SPD visita al espacio Valencia CF Experience del Nou Mestalla / Francisco Calabuig / LEV

Cabe destacar que Valencia y el Nou Mestalla todavían no son sede oficial a día de hoy, puesto que no forman parte de la lista de 11 estadios que presentó la RFEF a la FIFA en su momento, debido a los mencionados incumplimientos.

Louzán, convencido en que Valencia será sede

En la madrugada de este martes, Rafael Louzán ha sido el invitado especial a 'El Larguero' de la Cadena Ser y, entre otros muchos temas, ha contestado preguntadas sobre el Mundial 2030 y el lío de las sedes.

Sobre Valencia, el presidente ha mantenido su postura de que debe estar en el Mundial, manteniendo su confianza y convincción de que así será: "Valencia va a tener el estadio más moderno del fútbol español para ese Mundial, un estadio de 70.044. Seguimos las obras vía redes y vía club", explicó Louzán.

Archivo - Rafael Louzán, presidente de la RFEF, durante una Asamblea General de la RFEF / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

En manos de la FIFA

Pese a la presión de Louzán, la pelota está ahora en el tejado de la FIFA, que debe decidir ahora si dar o no el visto bueno a una sede que, de partida, no estaba entre las 11 elegidas por la RFEF. "No entró en su momento por problemas entre la propiedad del campo, Peter Lim, y el Ayuntamiento, pero esos problemas se han solucionado y la FIFA tiene la capacidad de decidir. No le deberían de surgir muchas dudas", aseveró Louzán.

Vigo lo tiene más complicado

Otra ciudad que sigue agotando las vías para ser sede es Vigo, que se quedó fuera de la lista de 11 estadios. Louzán ha explicado que "el alcalde de Vigo tiene interés, no estaba en las 11 candidatas porque no la eligieron. Están a las puertas. Tienen que acabar el estadio, que tendrá 30.000 espectadores. Se exigen 43.000, osea que tendrán que poner 13.000 más en ese estadio. Pueden ser dos ciudades para poder optar a estar ahí (Valencia y Vigo)".

Celta de Vigo - Valencia en Balaídos / SD

¿Dónde se disputará la final del Mundial 2030?

Lo que también dejó claro el presidente es que España corre peligro de perder la final del Mundial 2030. Preguntado por cuál será la sede, Louzán dijo que "Madrid, Barcelona y Casablanca son las opciones". El presidente explicó que la diferencia de aforo, que favorece al Nou Camp Nou, podría tener su efecto: "La diferencia de 25 mil personas de aforo pesa a efectos de ingresos y de opciones a los aficionados".