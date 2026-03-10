Santiago Cañizares será el invitado especial del Valencia Card Show 2026

El Valencia Card Show 2026 contará con un invitado muy especial: Santiago Cañizares, una de las grandes leyendas del fútbol español y figura histórica del Valencia CF. El exguardameta estará presente durante el evento, donde compartirá su experiencia con los aficionados y amantes del coleccionismo deportivo.

Cañizares es considerado uno de los porteros más importantes de la historia del fútbol español. Durante su etapa en el Valencia CF, club con el que disputó más de 400 partidos oficiales, fue pieza clave en una de las épocas más exitosas de la entidad, logrando títulos como dos Ligas, una Copa del Rey, una Supercopa de Europa y una Copa de la UEFA, además de disputar dos finales consecutivas de la Champions League. También fue internacional con la Selección Española, participando en varias competiciones internacionales.

Su presencia en el Valencia Card Show supone un momento muy especial para los aficionados al fútbol y para la comunidad de coleccionistas, que tendrán la oportunidad de encontrarse con una figura que forma parte de la historia reciente del deporte español.

Cañizares presentando su libro / EFE

El Valencia Card Show se ha consolidado como uno de los principales encuentros de coleccionismo del país, reuniendo a tiendas, coleccionistas y aficionados de toda España en torno al mundo de las trading cards y los cromos deportivos y TCG.

La edición de 2026 celebrará su tercera edición los días 11 y 12 de abril en la Nau Jove de Silla (Valencia), con la participación de vendedores nacionales e internacionales especializados en cartas deportivas y juegos de cartas coleccionables como Pokémon, One Piece, Magic o Dragon Ball, además de cromos de fútbol, NBA y otros deportes.

El evento contará con zona de expositores, área de intercambio entre coleccionistas, actividades para la comunidad, presencia de creadores de contenido y espacios dedicados al coleccionismo deportivo y TCG, consolidándose como el punto de encuentro para los aficionados a este universo.

Los organizadores esperan reunir a miles de visitantes durante el fin de semana, consolidando al Valencia Card Show como una cita clave dentro del calendario del coleccionismo en España.

Sobre Valencia Card Show

El Valencia Card Show es un evento dedicado al coleccionismo de cartas deportivas y trading cards que reúne a coleccionistas, tiendas especializadas y aficionados en un espacio pensado para comprar, vender, intercambiar y compartir la pasión por este hobby. El evento nació en Valencia con el objetivo de crear un punto de encuentro para la comunidad coleccionista y fomentar la cultura del coleccionismo en España.