Valencia–Atalanta: el último capítulo europeo del Valencia CF

Este 10 de marzo se cumplen seis años de la última vez que el Valencia CF jugó un partido europeo. Fue en la eliminatoria de Champions League ante el Atalanta, un cruce que, con el paso del tiempo, ha quedado marcado como el último capítulo continental del conjunto de Mestalla. Desde entonces, el club valencianista no ha vuelto a disputar una competición europea. Seis temporadas completas alejadas del foco internacional que han supuesto un duro golpe tanto en lo deportivo como en lo económico para una entidad históricamente ligada a los torneos del viejo continente. La ausencia prolongada de competiciones europeas ha dejado al valencia sin una de las fuentes de ingresos más importantes del fútbol moderno generando recursos clave en derechos televisivos, taquillas y patrocinios. Un vacío que ha condicionado la planificación deportiva del club durante los últimos años.

Ilicic y Kondogbia en un Mestalla vacío por el coronavirus / EFE

El último partido

Mestalla, completamente vacío y envuelto en un ambiente extraño, fue testigo de la despedida continental del conjunto valencianista en plena irrupción de la pandemia. Aquel 10 de marzo de 2020, con el coronavirus comenzando a expandirse por todo el país, el fútbol ya empezaba a jugarse a puerta cerrada y la ciudad de València acababa de recibir la noticia de la cancelación de las Fallas desde la Guerra Civil en 1939. El equipo dirigido entonces por Albert Celades afrontaba una misión casi imposible. El duro 4-1 encajado en la ida frente a la Atalanta obligaba a una remontada histórica que nunca llegó. Tras la decisión de la Generalitat de jugar a puerta cerrada por la amenaza del coronavirus, el Valencia recibió un golpe casi inmediato. A los tres minutos, un penalti de Diakhaby permitió a la Atalanta adelantarse y dejar la eliminatoria prácticamente sentenciada.

El equipo de Celades lo intentó, pero el 4-1 de la ida resultó una losa demasiado pesada. El partido acabó 3-4 en Mestalla y el global de 8-4 confirmó la eliminación de un Valencia que había llegado a octavos tras acabar primero en su grupo de Champions.

Mestalla vacio por la pandemia / EFE

El último once europeo… y qué fue de aquellos jugadores

El Valencia formó aquel día un 4-4-2 con Cillessen bajo palos: Wass, Coquelin, Diakhaby y Gayà en la línea defensiva. En el centro del campo: Ferran Torres, Parejo, Kondogbia y Carlos Soler, mientras que la dupla ofensiva estuvo compuesta por Gameiro y Rodrigo Moreno.

Alineaciones del Valencia- Atalanta / UEFA

Jasper Cillesen

El portero neerlandés defendía la portería valencianista en aquella eliminatoria europea. Tras dos temporadas más en Mestalla, el guardameta regresó a su país para firmar por el NEC Nimega, donde volvió a sentirse importante. Posteriormente, probó suerte en Las Palmas, antes de regresar de nuevo al club neerlandés, donde ha continuado su carrera en los últimos años.

Daniel Wass

Uno de los futbolistas más polivalentes de aquel Valencia. El danés abandonó Mestalla en el mercado invernal de 2022 para firmar por el Atlético de Madrid. Tras su paso por LaLiga regresó a Dinamarca, donde actualmente milita en el Brøndby, uno de los clubes históricos de su país.

Francis Coquelin

El centrocampista francés actuó como central improvisado en aquella noche europea. Ese mismo verano puso rumbo al Villarreal, donde conquistó la Europa League en 2021 frente al Manchester United. Actualmente, milita en el Nantes francés tras irse libre del Villarreal.

Mouctar Diakhaby

El defensa francés es uno de los pocos supervivientes de aquel once. Diakhaby continuó en el Valencia CF durante varias temporadas posteriores, consolidándose como uno de los centrales habituales del equipo hasta que sufrió su grave lesión de rodilla.

José Luis Gayà

El lateral izquierdo ya era entonces una pieza fundamental en aquel Valencia y, con el paso de los años, terminó consolidándose como uno de los grandes referentes del club. Hoy en día, José Luis Gayà continúa siendo el capitán del Valencia CF, ejerciendo un papel de liderazgo tanto dentro del terreno de juego como en el vestuario.

Dani Parejo

El capitán del Valencia en aquella eliminatoria puso rumbo al Villarreal en el verano de 2020. En el conjunto castellonense se convirtió en el cerebro del equipo y fue una pieza clave en la conquista de la Europa League a las órdenes de Unai Emery. Actualmente, continúa en el Villarreal, ahora dirigido por Marcelino, formando una dupla que en Mestalla muchos todavía recuerdan y añoran.

Geoffrey Kondogbia

El centrocampista centroafricano salió del Valencia también en 2020 para reforzar al Atlético de Madrid. Tras su etapa en el conjunto rojiblanco continuó su trayectoria en el fútbol francés con el Olympique de Marsella donde aún continua.

Carlos Soler

Formado en la Academia de Paterna, Soler fue uno de los líderes del Valencia durante varias temporadas. En 2022 dio el salto al Paris Saint-Germain, para iniciar una nueva etapa en el fútbol francés cargada de expectativas que, con el tiempo, no terminaron de cumplirse. Tras no encontrar su sitio en París, probó suerte en Londres con el West Ham, pero tampoco logró asentarse. Ahora ha regresado a España para jugar en la Real Sociedad, donde busca reencontrarse con su mejor versión.

Ferran Torres

Una de las grandes joyas de la cantera valencianista. Tras aquella Champions dio el salto al Manchester City, donde conquistó varios títulos con Pep Guardiola. En 2022 regresó a España para fichar por el FC Barcelona, donde su rendimiento generó algunas dudas en sus primeras temporadas, aunque ahora atraviesa un buen momento que parece disiparlas. Además, ha sido internacional con España en las grandes citas recientes, participando en el Mundial de Catar y en la Eurocopa de 2024.

Kevin Gameiro

El delantero francés fue uno de los protagonistas ofensivos de aquella noche. Tras dejar el Valencia en 2021 regresó a Francia para jugar en el Estrasburgo, donde terminó poniendo punto final a su carrera profesional en 2025.

Rodrigo Moreno

El delantero hispanobrasileño fue uno de los referentes del ataque valencianista durante años. En 2020 fue traspasado al Leeds United, donde se mantuvo varias temporadas como uno de los atacantes más importantes del equipo inglés. En el verano de 2023 decidió poner fin a su etapa en el fútbol europeo para emprender una nueva aventura en Catar. Allí ha pasado por Al-Gharafa y Al-Rayyan club en el que continúa actualmente.

Desde el Banquillo

Gonçalo Guedes

El portugués fue uno de los revulsivos utilizados por Celades en la segunda mitad. Tras varias temporadas siendo una de las referencias ofensivas del Valencia, Guedes abandonó Mestalla en 2022 para fichar por el Wolverhampton de la Premier League, Tras no terminar de encajar en los Wolves, pasó por el Benfica y el Villarreal antes de encontrar estabilidad. Ahora ha recalado en propiedad en la Real Sociedad, donde afronta una nueva etapa con el objetivo de asentarse definitivamente y encontrar un nivel parecido a lo que fue en Mestalla.

Denis Cheryshev

El extremo ruso también saltó al terreno de juego desde el banquillo. Tras varios años en el Valencia y después de ser protagonista en la conquista de la Copa del Rey de 2019, Cheryshev abandonó el club en 2022. Desde entonces ha continuado su carrera lejos de Mestalla, pasando por el Venezia italiano y posteriormente por el Panionios griego. Actualmente, milita en el Krasava ENY de Chipre.

Noticias relacionadas

Alessandro Florenzi

El lateral italiano había llegado cedido por la Roma en el mercado de invierno de aquella temporada. Tras finalizar su etapa en el Valencia regresó a Italia y posteriormente firmó por el PSG también en calidad de cedido. Una vez concluida esa cesión, puso rumbo al Milan, donde jugó sus últimas temporadas como profesional antes de retirarse en 2025.