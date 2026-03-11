Las cuentas del Valencia CF para el ascenso directo

Llegar vivas a la penúltima jornada. Esa debe ser la misión del Valencia CF. Porque en esa jornada se enfrentará al Deportivo Alavés, el principal candidato a ascender de forma directa a Primera División. Y el único equipo, a priori, capaz de comprometer las aspiraciones del equipo babazorro es el conjunto que dirige Mikel Crespo. Las ches se sitúan en la tercera posición de la clasificación con 35 puntos, por detrás del Alavés que defiende el segundo puesto con 42 y el Barça B que ocupa el trono de la clasificación con 44 puntos. No obstante, este último no puede ascender, pues el primer equipo ya milita en Liga F. Eso abre la puerta para que el segundo mejor clasificado logre el ascenso directo.

Si el Valencia CF quiere regresar a la élite, tendrá que remontar puntos a las vascas —la diferencia es de siete— para llegar con todo abierto a la jornada 25. Pero el calendario no es nada sencillo para las ches, quienes, antes de visitar Ibaia para medirse al equipo que dirige la exvalencianista Andrea Esteban, tendrán que enfrentarse a Villarreal, Osasuna, Barça B y Atlético de Madrid B. En la otra cara de la moneda está el Alavés con un camino más fácil. En ese mismo tramo de la temporada, se mide a tres rivales que se sitúan en la zona baja de la clasificación: Real Oviedo —colista—, CP Cacereño y CE Europa.

Con todo abierto

Con la buena dinámica que atravesaba el equipo che antes del parón internacional y que esperan mantener, un escenario posible sería que el Valencia sumara 10 puntos de los 12 posibles —tres victorias y un empate—, mientras que el Alavés solo añadiese seis puntos a su casillero. Si se diera esta combinación, el conjunto vasco llegaría al enfrentamiento directo con 48 puntos, por 45 del Valencia, lo que convertiría ese duelo en una auténtica final. Si las valencianas ganasen ese partido, ambos equipos quedarían empatados a 48 puntos. Eso sí, con el empate de la ida (1-1) el golaveraje lo tendrían ganado las ches.

Con este escenario, todo se decidiría en la última jornada, donde las blanquinegras recibirían en el Antonio Puchades al AEM Lleida, mientras que las blanquiazules se miden a Osasuna a domicilio. Al Valencia solo le valdría como mínimo igualar el resultado del Alavés. Es decir, no puede fallar más que el conjunto vasco. Si el conjunto babazorro gana, las valencianas también tendrían que ganar; si empata, empatar; y si pierde, perder.

Con margen de error

También existe un escenario, tan ideal como exigente, que permitiría al Valencia tener margen de error, por muy mínimo que sea. Si en las cuatro jornadas previas al choque, las blanquinegras firman un pleno de 12 puntos y el Alavés perdona en dos partidos, la diferencia se podría reducir a un solo punto. En este caso, una victoria del conjunto dirigido por Mikel Crespo en la jornada 25 sería un golpe —casi— definitivo: el Valencia se colocaría por delante en la clasificación y llegaría a la última jornada dependiendo de sí mismo. De hecho, se podría permitir el ‘lujo’ de empatar ese último partido incluso si las vascas ganasen el suyo. Es un escenario complicado —requiere una racha perfecta del Valencia y varios tropiezos del rival—, pero matemáticamente posible.

Apurando las opciones

El panorama más ajustado y el menos favorable para los intereses de las ches sería llegar al enfrentamiento directo cinco puntos por detrás. Esto ocurriría si las blanquinegras suman nueve puntos (44 en total) y el Alavés siete (49) en las jornadas previas. En esta situación, el Valencia tendría la imperiosa necesidad de ganar para mantener opciones reales de ascenso: el triunfo permitiría reducir la distancia a dos puntos y, además, quedarse con el golaveraje particular. Y qué importante sería esto último. Porque en la última jornada, siempre y cuando las ches ganen a su rival, cualquier tropiezo de las vascas —un empate o una derrota— permitiría a las valencianas igualarlas a puntos y superarle en la clasificación gracias al golaveraje particular. Una victoria del conjunto blanquiazul, en cambio, cerraría definitivamente las opciones de ascenso directo.

¿Cómo funciona el playoff?

Pero no todo estaría perdido. El ascenso también se puede decidir a través de un playoff en el que participarán los equipos clasificados entre el segundo y el quinto puesto de la clasificación. La promoción constará de dos eliminatorias. En la primera, correspondiente a las semifinales, el segundo clasificado se enfrentará al quinto, mientras que el tercero se medirá al cuarto. Los ganadores de ambos cruces se verán las caras posteriormente en la final, cuyo vencedor logrará el ascenso.

Las jugadoras del Valencia CF preparan el tramo más decisivo de la temporada / Valencia CF

Todas las eliminatorias se disputarán a doble partido, siendo la vuelta en la casa del mejor posicionado en la clasificación. El vencedor se decidirá por la diferencia de goles en el global de los dos partidos. Si tras los 180 minutos el empate persiste, se disputará una prórroga de 30 minutos. En caso de que la igualdad continúe al finalizar el tiempo extra, no habrá tanda de penaltis: el equipo que haya terminado mejor clasificado en la fase regular avanzará de ronda.