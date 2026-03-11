Llega a Madrid la delegación FIFA que inspecciona las sedes del Mundial con València pendiente

La candidatura que lidera España junto a Portugal y Marruecos mantiene abierta la puerta a nuevas sedes mientras ciudades como València aspiran a albergar partidos del Mundial del Centenario.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, dio la bienvenida este miércoles en Madrid a los delegados de FIFA que durante esta semana visitan las ciudades españolas candidatas a ser sede del Mundial 2030, que España organizará junto a Portugal y Marruecos. En este sentido, según ha publicado 'eldiario.es', está previsto que la FIFA visite directamente las obras del Nou Mestalla después del verano, a menos de un año vista de la finalización de las mismas.

Louzán saludó al equipo de la FIFA en un hotel de la capital, donde agradeció su trabajo y aseguró que el camino hacia la Copa del Mundo de 2030 será exitoso para el fútbol mundial, que se reunirá en España y sus países socios en la candidatura para celebrar el Mundial del Centenario, según informó la RFEF.

Los delegados de la FIFA iniciaron el pasado lunes en Barcelona sus visitas a las ciudades españolas y ayer inspeccionaron el estadio La Romareda en Zaragoza, donde también se reunieron con representantes del ayuntamiento, el Gobierno de Aragón, la Federación Aragonesa de Fútbol (FAF) y los equipos de arquitectura, ingeniería y construcción encargados de levantar el nuevo estadio.

En las últimas horas, el presidente de la Federación Española se pronunció de modo positivo sobre las opciones de que València finalmente termine siendo una de las sedes españolas en la Copa del mundo de 2030, al decir que contará con el estadio más moderno del país.

Visitas técnicas y proceso de selección de sedes

El director de relaciones internacionales de la RFEF, Eduard Dervishaj, se mostró satisfecho con el desarrollo de las jornadas, que incluyen visitas técnicas y reuniones con autoridades públicas para comprobar la situación actual y "planificar el proceso de selección de sedes".

"Nos gustaría visitar todas las sedes posibles en nuestro país, pero el procedimiento establecido por FIFA indica que solo se pueden visitar en este momento las sedes presentadas en la candidatura. Esto no significa que todo esté cerrado, pero hay que cumplir con lo presentado. Con el tiempo intentaremos tener más sedes", afirmó.

Dervishaj insistió en que en el organismo son "los primeros interesados en tener más sedes en España" y consideran que hay ciudades y estadios que podrían cumplir los requisitos del organismo internacional tras el trabajo pendiente. Una reflexión que abre las puertas a la candidatura de València, que prevé tener listo el Nou Mestalla para el verano de 2027.

"No hay fecha para el cierre del procedimiento de elección de sedes, pero vamos a intentar que todas las sedes presentadas cumplan y que puedan incluir a más sedes en España. Desde la RFEF asumimos el liderazgo de la organización del Mundial 2030", añadió.

Las ciudades candidatas y la opción de Valencia

España constituyó el pasado día 5 los grupos de trabajo para coordinar la organización del Mundial 2030, durante la reunión de la Comisión Interministerial creada para preparar la cita. Estos equipos trabajarán en áreas como seguridad, infraestructuras, transporte, tecnología, alojamientos para las selecciones y coordinación institucional.

En su dossier inicial, España incluyó 11 estadios de 9 ciudades como posibles sedes del Mundial:

Anoeta (San Sebastián)

Camp Nou (Barcelona)

Gran Canaria (Las Palmas)

La Cartuja ( Sevilla )

Metropolitano (Madrid)

Nueva Romareda (Zaragoza)

RCDE Stadium (Cornellà-El Prat)

Riazor (A Coruña)

San Mamés (Bilbao)

Santiago Bernabéu (Madrid)

La Rosaleda (Málaga)

Sin embargo, Málaga ha renunciado a ser sede, mientras que Vigo y València aspiran a incorporarse al listado final de ciudades que albergarán partidos del Mundial 2030, una cita histórica que conmemorará el centenario de la primera Copa del Mundo.