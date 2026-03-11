El doble triunfo de Javi Guerra: "El gol me ayuda y la remontada nos va a dar un impulso positivo"

Javi Guerra, Eray Cömert y Hugo Duro han recordado en la ciudad deportiva de Paterna los tres goles que dieron la victoria al Valencia CF el domingo contra el Alavés en Mestalla. Guerra reconoce que Corberán le había dicho en la charla previa al partido que tenía que intentar tirar más al llegar al área, Cömert creyó que el cabezazo de Unai Núñez entraba y Hugo reconoció que "Sivera se tiró un poco pronto y eso me ayudó”. Así vieron sus goles desde dentro y las consecuencias que pueden tener a corto-medio plazo en los objetivos del equipo:

Javi Guerra

“Estaba mentalizado de que tenía que llegar al área porque me lo dijo Corberán en la charla antes del partido. Disparó Ugrinic, hubo un rebote y Sadiq que es el rey de los rebotes me lo dejó en bandeja. Recorté y finalicé. Es en el primer minuto de la segunda parte y era importante porque nos dio un empujón para seguir apretando.

"No celebré mucho porque no quería perder tiempo y queríamos ganar. Este tipo de goles te ayudan para seguir mejorando y ayudar al equipo"

“Son victorias de un equipo que no se rinde y que cree hasta el final. Nos va a dar un empujón positivo para los próximos partidos fuera de casa”

Eray Cömert

“Pensé que el cabezazo de Unai entraba y me sorprendió que el balón me viniera enfrente de mí. Lo único que podía hacer era reaccionar y tirar, tiré muy bien y muy contento.

“Ganando encuentros así te dan mucha más confianza”.

Hugo Duro

“Me agarra constantemente, incluso sin ver la pelota, y me suelta cuando voy a rematar. Es penalti claro”

“No estaba Ramazani y decidí coger el balón. Pensé en el minuto que era y lo importante que era, pero luego estuve muy tranquilo”

“Preferí tirar donde no estuviera el portero. Sivera se tiró un poco pronto y eso me ayudó”

Noticias relacionadas

“La celebración fue muy especial con todo el equipo. Lo peleamos todos y es un triunfo muy importante que nos tiene que dar alas para seguir creciendo”.