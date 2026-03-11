Fede Valverde iguala en el Madrid-City un récord del Valencia CF de Champions

Fede Valverde ha igualado un récord del Valencia CF de Champions. El uruguayo, que ha marcado tres goles en el partido de ida contra el Manchester City (3-0), ha igualado la gesta que consiguió el valencianista Gerard López en la eliminatoria de cuartos de final de la Champions contra la Lazio en 2000.

26 años después, un centrocampista marca tres goles en un partido en la máxima competición europea, tal y como ha publicado Pedro Martín de la Cadena Cope.

Aquel Valencia-Lazio fue una de las grandes noches del Valencia CF en la Champions. El equipo tumbó a una poderosísima SS Lazio plagada de estrellas, ese es Gerard López, autor de tres de los cinco tantos que dieron al Valencia CF un triunfo con el que se confirmó a ojos de toda Europa como un equipo preparado para competir sin complejos ante cualquier rival.

Gerard. el héroe del Valencia-Lazio / VCF

"Una de las noches más mágicas"

"No se me puede olvidar nunca una de las noches más mágicas del Valencia CF en Champions, en Mestalla. Por mucho que pasen los años no se olvida una noche así, con todo Mestalla apretando, vibrando con el equipo y nosotros dentro del equipo correspondiendo a esa conexión con la afición con una exhibición para ganar a un equipazo como era la SS Lazio", recordaba Gerard.

Exhibición en Europa

"Éramos un equipo ordenado, muy disciplinado, sin hacer grandes cosas ni un fútbol vistoso demostramos que íbamos a buscar el partido. En cinco minutos íbamos 2-0 y demostramos a toda Europa que el Valencia CF no era la Cenicienta, fue la confirmación de todo lo que habíamos hecho previamente contra grandes equipos como el FC Bayern, Manchester United, Girondins de Burdeos… Superamos dos grupos muy exigentes y ese partido fue el de la confirmación, en el que nos mostramos a toda Europa", recordaba Gerard.

Sólido atrás y letal en ataque

"Era letal, el equipo estaba hecho para jugar así. La portería cubierta con Cañizares y Palop, la defensa cubierta al cien por cien y no había complicaciones en la salida de pelota, Ayala y Carboni jugaban directo, no había pérdidas de balón en situaciones peligrosas. Farinós y yo éramos buenos peloteros para jugar a dos o tres toques sin perder, las dos alas Kily y Mendieta eran dos puñales y arriba había mucha velocidad con ‘Piojo’ y Juan Sánchez, Angulo, Ilie o Vlaovic. Eran puntas con movilidad, profundidad, rapidez y gol". afimaba.

No tiene el balón del hat-trick

"No tengo el balón. No sé qué paso, si me lo llevé y luego lo regalé. No recuerdo que me lo firmaron los compañeros, mi mente estaba en una nube, tenía 21 años y no acababa de asimilarlo. Aquella noche fue la confirmación total de aquel equipo y también a nivel personal. Lo pensaba y creo que mi cabeza no estuvo ni para recordar que me podía llevar el balón firmado por los compañeros", recordaba.