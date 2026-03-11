Iván Jaime empieza con buen pie su 'nueva vida'

La aventura de Iván Jaime en Norteamérica ha comenzado con señales alentadoras. El futbolista malagueño, cedido por el FC Porto al CF Montréal, ha iniciado su etapa en la Major League Soccer (MLS) con buenas sensaciones y una rápida adaptación a su nuevo equipo. En sus dos primeros encuentros oficiales, el mediapunta ya ha dejado su primer aporte ofensivo: una asistencia frente a los New York Red Bulls, en un arranque que invita al optimismo tras meses complicados en Europa.

El préstamo, cerrado el 22 de agosto de 2025, se extenderá hasta el 30 de junio de 2026 e incluye una opción de compra para el conjunto canadiense. Para Jaime, esta experiencia representa algo más que un simple cambio de equipo: es la oportunidad de relanzar una carrera que en los últimos años no ha terminado de despegar.

Un comienzo prometedor en la MLS

El exjugador del Valencia CF ha comenzado a mostrar destellos de su talento en sus primeras apariciones con el club de Montreal. En apenas dos partidos disputados, el futbolista ha participado en la construcción ofensiva del equipo y ya ha sumado una asistencia en el duelo ante el conjunto neoyorquino.

Iván Jaime en la MLS / INSTAGRAM

Aunque el CF Montréal también sufrió una derrota frente al Chicago Fire FC, el mediapunta dejó detalles de su calidad técnica y su capacidad para generar juego entre líneas, precisamente una de las características que lo convirtieron en una de las promesas del fútbol español hace apenas unos años.

Su adaptación al ritmo de la MLS parece rápida. En una liga cada vez más competitiva y con un estilo de juego abierto, Jaime podría encontrar el escenario ideal para recuperar protagonismo y continuidad.

Una etapa irregular en Portugal

Antes de su desembarco en Canadá, Iván Jaime vivió una etapa complicada en el FC Porto. Pese a llegar al club portugués con expectativas altas, el futbolista nunca logró asentarse del todo en el esquema del equipo ni encontrar la regularidad necesaria para mostrar su mejor versión.

Iván Jaime llega cedido al Valencia tras no tener demasiado protagonismo en el Oporto / EFE

Las oportunidades fueron limitadas y, entre la competencia interna y diversos contratiempos físicos, su progresión se frenó. Con el paso de los meses, la opción de buscar minutos lejos de Portugal comenzó a ganar fuerza hasta concretarse finalmente con la cesión al CF Montréal.

Para el jugador, el cambio de continente supone también un cambio de contexto futbolístico, con menos presión mediática y más espacio para reencontrarse con su mejor nivel.

Un paso breve por el Valencia

Antes de su etapa en Portugal, el mediapunta también pasó por el Valencia CF en un mercado de invierno en el que el club reforzó su plantilla con varios fichajes. En aquella ventana llegaron también el delantero Umar Sadiq y el lateral inglés Max Aarons.

La lesión ha impedido brillar a Iván Jaime / F. Calabuig

La experiencia de Iván Jaime en Mestalla, sin embargo, fue breve y discreta. El malagueño apenas disputó diez encuentros oficiales y solo en dos de ellos completó los noventa minutos. Entre lesiones, rotaciones y la fuerte competencia en el centro del campo, el futbolista no logró consolidarse en el equipo.

A pesar de ello, dejó algunos destellos de su calidad técnica y visión de juego, suficientes para recordar el potencial que había mostrado en etapas anteriores de su carrera.

Una oportunidad para relanzar su carrera

El préstamo al CF Montréal podría convertirse en un punto de inflexión para Iván Jaime. Con continuidad, confianza y un entorno diferente, el futbolista tiene ahora la oportunidad de demostrar el talento que durante años lo señaló como uno de los mediapuntas españoles con mayor proyección.

La MLS, además, se ha convertido en un escaparate cada vez más atractivo para futbolistas europeos que buscan minutos y protagonismo. Si mantiene el nivel mostrado en sus primeros partidos, Jaime podría no solo ganarse la titularidad en Montreal, sino también convencer al club canadiense de ejecutar la opción de compra al final de la temporada.

Noticias relacionadas

Por ahora, su nueva vida futbolística ha comenzado con 'buen pie'. Y en un contexto donde el talento ofensivo suele marcar la diferencia, Iván Jaime parece decidido a aprovechar esta segunda oportunidad.