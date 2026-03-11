La lesión de Albelda rompió el fichaje de Llorens por el Valencia CF

El 19 de diciembre de 1999 David Albeda, quien con el tiempo se convertiría en leyenda del Valencia CF campeón de principios de 2000, debió retirarse del césped de Mestalla gravemente lesionado. La entrada a por un balón dividido de Carlos Llorens, jugador del Rayo Vallecano, le provocó una fractura de peroné que le obligó a perderse tres meses y medio antes de poder volver a la acción en la goleada de abril al Real Oviedo (6-2).

Carlos Llorens, lateral izquierdo de moda por aquel entonces del fútbol español, había acordado en los días previos su fichaje por el Valencia para las tres próximas temporadas, tal y como desveló él mismo anoche en el programa 'La Banda' de 'À Punt Esports'. Un fichaje que aquella lesión también, según lo contado por el exjugador valenciano, acabaría frustrando.

"De vez en cuando me preguntan y me recuerdan cómo fue la lesión de Albelda. No sé si esto que voy a contar lo sabe mucha gente o no, diría que no... Yo me quedaba en València para formar un contrato como jugador del primer equipo. Pero él, toda una institución, tuvo la lesión, y lo que me dijeron es: 'vete para Madrid, y no vuelvas'", declaró Llorens, quien a la pregunta del presentador sobre si aquella lesión hizo que no firmase por el Valencia, contestó a continuación de modo afirmativo: "Correcto".

Para Llorens, el hecho de que se descartase su contratación, previamente acordada, fue una cuestión "de la directiva". "Ese partido lo jugábamos un domingo y yo el lunes me quedaba aquí para firmar por tres años, pero me dijeron que me fuese a Madrid y no volviese", insistió.

El fichaje que el Valencia descartó

Aquel 19 de diciembre, Albelda salió del campo sustituido de inmediato por Daniel Fagiani. Un lateral izquierdo que había traído Héctor Cúper de Newell's Old Boys. El defensa argentino no estaba funcionando en su primera experiencia en Europa y el Valencia había puesto sus ojos en Llorens, quien tras un paso exitoso por el Lleida y el Leganés estaba destacando en Primera con el Rayo. Zurdo, aguerrido y con un sensacional disparo y ejecución a balón parado. Era un complemento ideal para dar descanso al titular, Amedeo Carboni.

Así fue la grave lesión de Carlos Llorens a David Albelda en el Valencia - Rayo Vallecano de 1999 / Hugo Ferrer

El 15 de enero de 2000, Llorens hizo el gol del Rayo desde los once metros en el empate del Rayo en Vallecas contra un Atlético de Madrid que acabaría descendiendo y fichándolo, meses más tarde, en verano. "Sabía que iba a marcar, por eso me puse la camiseta para dedicárselo a Albelda, que es mi amigo", dijo tras aquel duelo. Al levantarse la elástica rayista, el mensaje que se leía en su pecho era: "Va por ti. ¡Ánimo, Albelda!". Enfrente, defendiendo la portería atlética, estaba su "íntimo amigo José Francisco Molina". "La lesión fue fortuita, cosas del fútbol que pasan así. Albelda era mi amigo. Como Molina, que es íntimo mío. Me dijo: 'si hay penalti, no me lo tires tú que lo pararé, y yo lo tiré y lo metí. A mí me gusta arriesgar", dijo Llorens en 'La Banda'.

Carlos Llorens, durante la entrevista con Dani Meroño en 'À Punt Esports' / SD

Al año siguiente, con el Rayo metiéndose en Europa como recompensa al juego limpio, salió traspasado al Atlético, donde coincidió las primeras dos semanas con otra leyenda del centro del campo del Valencia en el futuro, Rubén Baraja. No fue más tiempo porque el club de Mestall pagó la cláusula del vallisoletano, 2000 millones de las antiguas pesetas, para reforzar su doble pivote. "Lo recuerdo bien, yo no me quería ir al Atlético, había descendido. Le dije a Ruiz Mateos que me trajera de vuelta. Jugaba, pero tenía algún problema con el entrenador, Marcos Alonso, y en diciembre acabé en el Alavés, con el que sí jugué la UEFA", relató.

La 'espinita' que persigue a Llorens

David Albelda no tardó en perdonar a Llorens, como han contado ambos, recientemente han coincidido en Paterna, donde entrena el hijo del mítico '6' del Valencia y adonde Llorens acudía como scouting de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Finalizada su carrera en 2009, nuevamente con la camiseta del Rayo, Llorens admite tener dos 'espinitas' en el cómputo global de una carrera muy satisfactoria "sin apenas lesiones, con muchos amigos y jugando" allá por donde ha ido. "Me hubiese gustado levantar algún título y, claro, haber jugado en el Valencia, más siendo de Alboraia", dice antes de confesar que el asunto de la lesión de Albelda todavía le persigue: "Fue de lo peor, entiendo a la gente, pero no que vayas con tu familia y te sigan diciendo de todo, hay demasiado fanático que no perdona. No voy a Mestalla, no sé, soy muy temperamental...".